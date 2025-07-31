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Hava sıcaklığı düşüyor

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Meteoroloji Dairesi, geçtiğimiz hafta 44 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının 40 derecenin altına düşerek, iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında olacağını duyurdu.
Hava sıcaklığı düşüyor

Meteoroloji Dairesi, geçtiğimiz hafta 44 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının 40 derecenin altına düşerek, iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca açık ve az bulutlu, cumartesi az bulutlu, Pazar ise parçalı ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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