Hava sıcaklığı iç kesimlerde 39, sahillerde ise 34 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi’ne göre, 16-22 Ağustos arasında hava sıcaklıkları iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 31-34 derece olacak.

Meteoroloji Dairesi, 16-22 Ağustos tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı.

Buna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazartesi açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, diğer günlerde ise açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.