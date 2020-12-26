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Havalandırma olmayan odada enfekte kişi koronavirüsü daha kolay yayıyor

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Japonya'daki Hexagon Manufacturing Intelligence uzmanları, asemptomatik bir kişinin bir masada diğer insanlara karşı oluşturduğu risk düzeyini göstermek için bir model oluşturdu.
Havalandırma olmayan odada enfekte kişi koronavirüsü daha kolay yayıyor

Koronavirüsten korunmak için yemek yerken pencereleri açık tutun. Japonya'daki Hexagon Manufacturing Intelligence uzmanları, asemptomatik bir kişinin bir masada diğer insanlara karşı oluşturduğu risk düzeyini göstermek için bir model oluşturdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, uzmanların geliştirdiği simülasyon, temiz havanın yemek odasında koronavirüs parçacıklarını nasıl uzaklaştırdığını ortaya koydu.

Simülasyonda enfekte bir kişinin ağzından çıkan parçacıklara bakıldı. Pencerelerin ve kapıların açıldığı bir odanın bulaşıcı parçacıkların sayısı üzerinde önemli bir etkisi olduğu ortaya çıktı.

Virüsün bir odada nasıl yayıldığını gösteren bu şok edici video, başka bir evde yaşayan biriyle yemek yiyen insanların aldığı riskleri ortaya koydu. Simülasyon, enfekte kişinin ağzından çıkan koronavirüs parçacıklarının odada nasıl dolaştığını ve diğer insanlara bulaştığını gözler önüne serdi.

Mühendisler, simülasyonlarının bireylerin ve ailelerin hastalığa yakalanma riskini değerlendirmelerine yardımcı olabileceğini umduklarını dile getirdi.

Araştırmacılar, 4.9m x 3.7m da boyutlarındaki bir odada çalışmayı yaptılar. Simülasyonu 10 dakika boyunca oda kapalıyken ve iki pencere ile bir kapı açıkken olmak üzere iki farklı şekilde çalıştırdılar. Videolarda araştırmacılar, düzenli nefes alma ve konuşma sırasında bir kişinin ağzından çıkan parçacıkları haritalandırdı.

Hexagon Endüstri Direktörü Keith Perrin, "Yetersiz havalandırma varsa, virüsün kaçacak hiçbir yeri yoktur ve odanın etrafında döner. Bununla birlikte, açık pencerelerden bol miktarda havalandırma varsa, parçacıklar neredeyse anında emilir ve diğer insanlardan uzaklaşır. İyi havalandırma çok önemlidir. Havanın dolaşımına ve partiküllerin birikmemesine yardımcı olmak için olabildiğince çok pencere ve kapının açık olduğundan emin olun" dedi.

Perrin, “Japonya'daki Hexagon mühendisleri, bu simülasyonu yetkililerin ve genel halkın kendilerini ve birbirlerini Covid-19'dan en iyi nasıl koruyacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için bir halk eğitimi çabasıyla oluşturdu" diye konuştu.

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