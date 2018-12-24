Havuç sigara içenlerde akciğer kanseri riskini düşürüyor!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, A vitamini kaynağı olan havucun 1 porsiyonun günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 210’unu karşıladığını söyledi. Havucun faydalarını anlatan Uzman Diyetisyen Yıldırım, "Yapılan çalışmalar havucun akciğer, meme, prostat ve kolon kanseri riskini azalttığını göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, göz sağlığı için havuç tüketilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “1 orta boy havuç ya da 1/2 bardak doğranmış havuç 1 porsiyon olup, 30 kaloridir, 6 gram karbonhidrat, 3 gram şeker ve 1 gram protein içerir. Mükemmel bir A vitamini kaynağıdır, 1 porsiyon havuç günlük ihtiyacının yüzde 210’unu karşılar.

İHA'nın haberine göre; C vitamini ihtiyacının yüzde 6’sını, demir ve kalsiyum ihtiyacının ise yüzde 2’sini 1 porsiyonu ile karşılar. Havuca parlak turuncu rengini veren beta karoten adlı bir antioksidandır. Beta karoten bağırsakta emilir ve sindirim sırasında A vitaminine dönüştürülür. Havuç aynı zamanda lif, E ve K vitamini, potasyum, folat, manganez, fosfor, magnezyum ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içerir” dedi.

Uzman Diyetisyen Yıldırım, havucun faydalarını şöyle sıraladı:

Görme fonksiyonunu geliştirir: Havuç beta karotenden zengindir, beta karoten karaciğerde A vitaminine çevrilir. Retina da ise A vitamini rodopsine dönüşür, rodopsin gece görüş için gerekli olan mor bir pigmenttir.Beta karoten aynı zamanda makula dejenerasyonu ve katarakt oluşum riskini azaltır. Yapılan bir çalışmada beta karotenden zengin beslenen bireylerde makula dejenerasyon oluşum riskinin yüzde 40 daha az olduğu saptanmıştır.

Kanseri önlemeye yardımcıdır: Yapılan çalışmalar havucun akciğer, meme, prostat ve kolon kanseri riskini azalttığını göstermektedir. Havuç içerdiği falcarinol ve falcarindiol ile antikanser özelliktedir. Falcarinol köklerini mantar hastalıklarından korumak için havuç tarafından üretilen doğal bir ilaçtır. Yapılan bir çalışma havuç tüketen farelerde 1/3 oranında kanser riskinin azaldığını saptamıştır.

A vitamini ve antioksidanlar güneş hasarına karşı cildi korur. A vitamini eksikliğinde saç, cilt ve tırnaklarda kuruluk görülür. A vitamini erken kırışmayı, akne, kuru cilt, pigmentasyon, lekeler ve düzensiz cilt tonunu önler.

Kalp hastalığı ve inmeyi önler: Yapılan çalışmalar karotenoidlerden yüksek diyetlerin kalp hastalık riskini azalttığı yönündedir. Havuç yalnızca beta karoten değil aynı zamanda alfa karoten ve lutein içerir. Havucun düzenli tüketimi kolesterol seviyelerini düşürür, bu da havucun içerdiği çözünür liflerin (pektin) safra asitleri ile bağlanmasından kaynaklıdır.

Yapılan bir çalışmaya göre haftada 6 ve üzerinde havuç tüketenlerin ayda 1 veya daha az havuç tüketenlerle karşılaştırıldığında inmeden zarar görme olasılıkları daha düşük olduğu görülmüştür. Günde 1 avuç inme riskini yüzde 68 oranında azaltır.

Vücudu temizler, karaciğer için faydalıdır: A vitamini vücuttan toksinlerin atılmasında karaciğere yardımcı olur. Karaciğerde safra ve yağı azaltır. Havuçta bulunan liflerde kolonu temizler ve atık hareketini hızlandırır. İyi bir lif kaynağı olması nedeniyle yavaş sindirilir ve tok tutar.

Diş ve diş etlerini korur: Havuç dişleri ve ağzı temizler, plak oluşumunu azaltır, tükürük oluşumunu arttırarak alkali ortam sağlar, asit oluşumunu ve çürüğe neden olan bakterilerin oluşumunu önler.”

Bu lezzetli kök sebzesini alırken en koyu turuncu renkli olanların seçilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Yıldırım, “Beta karoten içerikleri daha yüksektir. Havuçları buharda pişirmek beta karotenin biyo yararlılığını artırır.

Çok az da yağ ilavesi yapmak beta karotenin vücut tarafından en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Havucu bütün olarak pişirip sonra kesmek antioksidan besin öğeleri ve falcarinol kaybını önleyecektir.

Glisemik indeksi yüksek bir sebze olduğundan şeker hastaları havuç suyu ya da tek başına bir havuç salatası yememelidir. Havuç işlem gördükçe glisemik indeksi artar.

Havuç içerdiği karotenoid ve A vitaminleri ile gözü diyabetik retinopati veya uzun dönem diyabetlilerde gözdeki kan damar hasarlarına karşı koruduğundan son derece faydalı bir sebzedir bu sebeple buharda pişmiş olarak limon, sirke ya da yoğurt ilavesi ile glisemik indeksi azaltılabilir” açıklamalarında bulundu.