  • BIST 8344.36
  • Altın 1663.742
  • Dolar 26.855
  • Euro 28.8329
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 96 gün sonra tekrar faaliyete geçti

» »
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın 96 günün ardından yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 96 gün sonra tekrar faaliyete geçti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevinden aldığı bilgilere göre, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda bulunan Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde yerel saatle 03.15 civarında patlama meydana geldi.

Gözlemevi, "patlamayla açığa çıkan gazların volkanik dumana neden olacağı" konusunda uyarı yaparken, parkın yakınında yaşayanları patlamayla havaya yayılan volkanik partiküllerden korunmaya çağırdı.

Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi "gözetim" seviyesinden "uyarı"ya, havacılık renk kodu ise "kırmızı"ya yükseltildi.

Yetkililer, söz konusu volkanik faaliyetlerin park içinde sınırlı olduğu bilgisini paylaştı.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde, 7 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 21 Haziran'da ise faaliyeti durmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Proud Boys lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı06 Eylül 2023 Çarşamba 12:37
  • Trump, Cumhuriyetçi başkan adayları arasında yüzde 52 ile açık ara önde gidiyor06 Eylül 2023 Çarşamba 09:44
  • BM Genel Kurulu'nun 78. dönemi başladı06 Eylül 2023 Çarşamba 08:44
  • Şili'de 13 yıl önce göçükte mahsur kalan madenciler, 1,4 milyon dolar tazminat kazandı05 Eylül 2023 Salı 12:14
  • Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı05 Eylül 2023 Salı 10:54
  • Victor Jara'nın katillerine 50 yıl sonra hapis cezası30 Ağustos 2023 Çarşamba 08:49
  • Trump, sabıka fotoğrafıyla 7 milyon dolar bağış topladı27 Ağustos 2023 Pazar 15:37
  • Antarktika'daki buz kırılmasında binlerce penguen öldü25 Ağustos 2023 Cuma 08:14
  • ABD'de bir ilk: Trump cezaevine teslim oldu, sanık fotoğrafı çekildi25 Ağustos 2023 Cuma 08:04
  • ABD'de silahlı saldırı: En az 10 kişi vuruldu, beş kişi hayatını kaybetti24 Ağustos 2023 Perşembe 09:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti