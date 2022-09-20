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Hayat boyu bekar kalacak burçlar

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Evlilik kararı almak sanıldığı kadar kolay olmaz. Bazı insanlar evlilik için çok hevesli olurken bazıları da hayat boyu evlilikten uzak durabilir.
Hayat boyu bekar kalacak burçlar

Özgürlüğünün kısıtlanacağı düşüncesiyle evlilik fikrine asla sıcak bakmayan bu insanlar ciddi ilişkilerden de korkarlar. Astrolojide de evliliği aklından bile geçirmeyen burçlar var.

Kendini asla evli olarak hayâl edemeyen insanları anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Ancak doğuştan özgür ruhlu ve bağımsız olan bu kişiler evliliklerde çok mutsuz olabiliyor. Evliliği sevmeyen burçları merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka bir göz atın.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu, astrolojide en sosyal burçlar arasında yer alır. Onları her zaman aynı yerde ve aynı insanlarla görebilmeniz mümkün olmaz. Çünkü her zaman yeni insanları tanımayı severler. İkizler burcu olanlar hiç büyümeyen bir çocuk gibi olur.

İkizler burcu olanlar flört etmekten çok hoşlanırlar. Evlenmek ve bir ömür boyu aynı insanla olma fikri onlara korkutucu gelir. Bu sebeple evlilikten mümkün olduğunca uzak dururlar.

KOVA BURCU

Kova burcu, özgür ve bağımsız olmasıyla dikkat çeker. Her konuda bağımsız olmaya alışkın olan Kova burçları için evlilik asla uygun değildir.

Kova burçlarının bağlanma korkusu olur. Bu sebeple tek bir insana sadık kalamazlar. Evliliklerde genellikle ortak hareket etmek gerekir. Ancak Kova burçları bu duruma asla alışamaz. Her zaman özgür hissetmek için ömür boyu bekar kalmayı seçerler.

YAY BURCU

Yay burcu olanlar yeni yerler gezmeyi ve yeni insanlar tanımayı çok sever. Yay burçlarının tek bir noktada sabit kalmalarını beklemek neredeyse imkansızdır.

Yay burçları yapıları gereği aşırı sosyal ve çok kolay arkadaşlık kurabilen insanlar olurlar. Tek bir kişiye bağlı kalma fikri onlara her zaman korkutucu gelir.

Yay burçları her zaman aynı yerde yaşamayı da kabul edemez. Bu sebeple evlilikten uzak dururlar.

BALIK BURCU

Balık burcu olan kişilerin hayâl dünyası çok gelişmiş olur. Bu sebeple gerçeklikten uzak yaşarlar. Kendi kurdukları dünyasında her zaman mutlu olduklarında düşünürler.

Balık burçları, sevmeyi, sevilmeyi ne kadar çok isteseler de evliliğin sorumluluklarından hep kaçarlar. Mutsuz olmaktan çok korkarlar. Evlilikle yaşanacak sorunlarla mücadele edecek cesareti kendilerinde bulamazlar.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu flört etmeyi çok sevdiği için ilişkilerinde sadık kalabilmesi çok zor olur. Terazi burçları, tek bir insanla ömür geçirme fikrine sıcak bakamaz. Bir süre sonra sıkılacağını düşünür.

Terazi burcu olanlar değişken bir ruh haline sahip olduğu için evliliklerde huzurlu olabileceğini düşünmez. Yalnız başına ya da arkadaş çevresiyle mutlu olacağına inanır. Bu sebeple Terazi burçları evlenmeyi aklından bile geçirmez.

 
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