Hayatı 10 yıl uzatmanın yolu açıklandı

ABD’li ve Hollandalı bilim insanları, düzenli egzersiz ve sağlıklı besleme dahil yararlı alışkanlıkların, insanın ömrünü yaklaşık 10 yıl uzatabileceğini tespit etti. Araştırmanın sonuçları British Medical Journal dergisinde yayınlandı

Harvard Üniversitesi ve Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaşları 50 ve hiçbir hastalığı olmayan yüz binden fazla kişinin verilerini analiz etti.

Bu kişilerin durumu 20 sene boyunca yakından takip edildi ve kimlerde, hangi yaşta kalp-damar hastalığı, kanser veya tip 2 diyabetin meydana geldiği ve bu insanların ne kadar yaşadığı kaydedildi.

Uzmanlar, sigara içmek, orta dozda alkol tüketmek, sağlıksız beslenme, düşük fiziksel aktivite ve aşırı kilo gibi beş temel risk teşkil eden faktörü belirledi.

Bu beş faktör üzerinden, 50 yaş grubundaki insanın kaç “sağlıklı sene” bekleyebileceği ortaya çıkarıldı.

Sputnik'in haberine göre, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sigara ile alkolün tamamen kesilmesi ve normal kiloyu korumak gibi 4-5 yararlı alışkanlığı olan kadınların ortalama 84.4 yıl, bu alışkanlığa sahip olmayan kadınlar da ortalama 73.7 sene yaşadığı ifade edildi. Erkeklerde bu göstergenin sırasıyla 81.1 ve 73.5 olduğu belirtildi.