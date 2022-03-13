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Hayvanat bahçesinden kaçan devenin saldırdığı iki kişi hayatını kaybetti

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Hayvanat bahçesinden kaçan devenin saldırdığı iki kişi hayatını kaybetti
Hayvanat bahçesinden kaçan devenin saldırdığı iki kişi hayatını kaybetti

Polis, Obion bölgesindeki ‘Shirley Farms’ adlı hauvanat bahçesinden bir devenin kaçtığı yönünde ihbar aldıklarını açıkladı.

 

Açıklamaya göre ekipler bölgeye ulaştığında Bobby Matheny (42) ve Tommy Gunn’ı (67) hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine giden sağlık ekibi, Matheny ve Gunn’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kısa süre sonra devenin tekrar gelip polis araçlarından birine saldırdığı belirtilerek, “Olay yerindeki ve çevrede yaşayan herkesin güvenliği için deveyi uyutmak zorunda kaldık” ifadeleri kullanıldı.

Shirley Farms’tan yapılan açılamada ise yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü içinde oldukları belirtildi, ancak nasıl kaçtığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

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