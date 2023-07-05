Haziran ayı hayat pahalılığı oranı belli oldu

KKTC'de haziran ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 11.44 olarak açıklandı.

İstatistik Kurumu Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde (TÜFE), önceki aya göre yüzde 11.44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33.32 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.43 artış oldu.

İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 63.10 ile eğitim ana grubunda meydana geldi.

Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 18.25, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 17.98, Ulaştırma ana grubunda yüzde 13.44, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 11.04, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 8.31, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 6.89, Sağlık ana grubunda yüzde 4.38, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 4.19, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 3.06 ve Haberleşme ana grubunda yüzde 2.46 artış oldu. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 0.56 düşüş meydana geldi.

-557 maddede artış, 49 maddede düşüş

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 557 maddenin ortalama fiyatında artış, 49 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 296.23 Limon, yüzde 147.76 Özel Dershane (Üniversiteye Hazırlık) ve yüzde 142.36 ile Özel Ortaokul Ücreti olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 76.16 Kavun, yüzde 72.20 Karpuz ve yüzde 52.74 ile Taze Fasulye oldu.