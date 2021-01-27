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Hedef Herkese Aşı Kampanyası çevrim içi olarak başladı

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Hedef Herkese Aşı Kampanyası çevrim içi olarak başladı
Hedef Herkese Aşı Kampanyası çevrim içi olarak başladı

Kampanya metninde  "COVID-19 ile mücadelenin odağına rant ve çıkarı koyduğunuz gün bu savaşı kaybettik! AMA HERŞEY BİTMEDİ. " belirtildi.

Biz inanıyoruz ki, ancak tüm yurttaşların adil ve hızlı bir şekilde aşılanması ile bu kötü günleri geride bırakabiliriz.

Adaletli,sağlıklı ve hızlı bir şekilde yurttaşların tümünün aşılanması için yapılması gereken noktalar ortadadır.

- En adaletli şekilde, T.C. örneğinde olduğu gibi, şeffaf bir AŞI ÖNCELİK PLANI oluşturmak ve bu önceliklere uymak.
- Teknolojiden faydalanarak, bekleme sürelerini minimuma indiren bir RANDEVU sistemi.
- Aşılama sonrası ülkeye AŞI olduğuna dair belge sunamayan turistlerin alınmaması.

Bu vesile ile Kampanya muhataplarının yanı sıra tüm KKTC yurttaşlarına da bir kez daha hatırlatmak isteriz ki;

- HERKESE AŞI yapılana kadar rehavete kapılmadan herkesin MASKE, SOSYAL MESAFE ve HİJYEN kurallarına uyması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca gerekmediği takdirde dışarıya çıkmaktan kaçının. LÜTFEN EVDE KALIN!

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