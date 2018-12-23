Hekim Örgütleri: ''İnsanların bu eylemi ölmek için değil sorunlarına çözüm üretilmesi için yaptığının bilincindeyiz

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası; CAS çalışanlarının başlattıkları açlık grevi ile ilgili ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada çalışanların sağlık durumunun kritik evreye gelmeden çözülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Ortak Basın Açıklaması Açlık grevi; katılımcıların bir duruma dikkat çekmek veya protesto etmek, bir takım taleplerini dile getirmek için su, tuz, şeker ve vitamin dışında beslenmeyi reddetmesidir.Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesi’nde (1991) açlık grevi ‘zihinsel olarak ehliyetli ve kendi iradesiyle açlık grevine karar vermiş kimsenin belirli bir zaman için yiyecek ve/veya sıvı almayı reddetmesi’ şeklinde tanımlanmıştır. Süreli ya da süresiz olabilmektedir. Her türlü açlık grevi sağlık ile ilgili kısa ve uzun vadede geriye dönüşü olan ya da olmayan sağlık sorunlarına yol açabilir. Hekimlik mesleğinin temel ilkesi insan sağlığını ve iyilik halini her şeyin üstünde tutmaktadır. Ancak biz hekimler biliyoruz ki açlık grevi yapan kişinin isteği dışında, zorla yapılan müdahaleler ve ilk beslenme sırasında uygulanan yanlış tıbbi bakım da ölüm ve sakatlık riskini artırabilmektedir. Eyleme katılan bireylere uygun tıbbi bakım ve destek tedavisi sağlamak amacıyla hekimlerimiz periyodik olarak tıbbi değerlendirmelerini yapmaktadır. Açlık grevi yapan eylemcilerin bir kısmı sadece su, tuz ve şeker alırken bir kısmı ise hiçbir şey almamaktadır. Bu durumda vücut kendini yenilemek için ihtiyaç duyduğu yağ ve proteinleri alamadığından dolayı organizma kendi depolarından kullanmaktadır.

Genel olarak ilk 1 ay içinde insanlarda çok hızlı kilo kaybı yaşanması ve kas kitlesinin azalması görülebilir.

Daha sonra sindirim sistemi kanamaları diğer bir deyişle mide kanamaları, nörolojik hasarlar ve çoklu organ yetmezlikleri ortaya çıkabilmektedir. Son 3 gün içerisinde 4 eylemci hastaneye, hiçbir takviye almayan bir eylemci ise Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılmıştır. Hekim örgütleri olarak açlık grevini doğru bulmamakla birlikte insanların bu eylemi ölmek için değil sorunlarına çözüm üretilmesi için yaptığının bilincindeyiz.

İnsanların yaşama hakkını, onurunu ve sağlığa erişim hakkını koşulsuz savunan bir meslek grubunun üyeleri olarak, yaptığımız çağrılara olumlu cevap vererek eylemcilerle görüşmeye gelen Başbakan Sayın Tufan Erhürman’ın atmış olduğu olumlu adımın yarın yapılmasına karar verilen görüşmeyle ileriye taşınarak CAS çalışanlarının yaşam hakkına kulak tıkamadan ve eylemcelerin sağlığı geri dönüşümsüz kritik evreye girmeden ortak akılla çözümler üretilmesini bekliyoruz.