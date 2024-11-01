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Hekim örgütlerinden ‘doktor hatası’ iddialarına ilişkin açıklama

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KTTB, KTTO, KTDTO, Tıp-İş ve KTPK tarafından alkollü mama skandalında ‘doktor hatası’ iddialarına ilişkin ortak bir açıklama yapıldı.
Hekim örgütlerinden ‘doktor hatası’ iddialarına ilişkin açıklama

KTTB, KTTO, KTDTO, Tıp-İş ve KTPK tarafından alkollü mama skandalında ‘doktor hatası’ iddialarına ilişkin ortak bir açıklama yapıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDTO), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu (KTPK) tarafından alkollü mama skandalında bugün gündeme gelen ‘doktor hatası’ iddialarına ilişkin ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşanan ve 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin genel durumunun bozulması ile neticelenen üzücü olayda, olayın medyatik boyutu da göz önünde tutularak hekimlere yönelik ithamları üzülerek medyadan öğrenmekteyiz” ifadelerini kullanıldı.

“Bilinmelidir ki, hekimlerimiz olaydan önce de olay sırasında ve sonrasında da özveri ile çalışarak hastalara insanüstü bir bakım vererek birçok bebeğin hayata tutunmasını sağlamışlardır” denilen açıklamada şöyle devam edildi:

“Yaşanan bu üzücü olayın tam olarak aydınlatılması ve yenilerinin yaşanmaması için tüm yönleri ile araştırılması ve adil bir yargılama sürecinin sağlanması önemlidir.

Gelinen süreçte sağlık sisteminden sorumlu olan esas suçlular; yöneticiler, yarattıkları sistemi savunmak adına günah keçileri yaratmaya çalışmaktadırlar. Halkın ve ailelerin öfkelerini dindirmek amacıyla haksız bir şekilde hekimlere bedel ödettirilmeye çalışılması halinde, bundan sorumlu olanlara karşı örgütlü mücadele etmekten ve tüm hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.”

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