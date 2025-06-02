  • BIST 8982.39
  • Altın 4222.01
  • Dolar 39.1889
  • Euro 44.8337
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUkrayna savaşı Rus topraklarına taşıdı: Hava üsleri ve ağır bombardıman uçakları vuruldu

Helis Projesi’nin Dördüncü Tematik Tartışma Etkinliği’nde LGBTİ+ Ruh Sağlığı Ele Alındı

»
Helis Projesi’nin Dördüncü Tematik Tartışma Etkinliği’nde LGBTİ+ Ruh Sağlığı Ele Alındı
Helis Projesi’nin Dördüncü Tematik Tartışma Etkinliği’nde LGBTİ+ Ruh Sağlığı Ele Alındı

(2 Haziran 2025, Lefkoşa) – Kuir Kıbrıs Derneği, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Helis Projesi kapsamında düzenlenen tematik tartışma serisinin dördüncüsünde “Ruh Sağlığı ve İyi Oluş: Sosyal İzolasyon, Damgalama ve Ayrımcılıkla Mücadele” başlığı ele alındı. Etkinlik, Kuir Kıbrıs Derneğinde Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden aktivistlerin ve topluluk üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum LGBTİ+ bireylerin sosyal damgalama, aile baskısı ve ayrımcılık nedeniyle karşılaştıkları ruh sağlığı sorunlarına odaklanıldı. Kıbrıs’ın her iki tarafındaki farklı kültürel yaklaşımlar ve hukuki korumaya dair düzenlemeler değerlendirildi. Kıbrıs’ın kuzeyinde hukuki koruma eksikliği, güneyinde ise dini otoritelerin etkisinin LGBTİ+ bireylerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı.

Adadaki siyasal bölünmenin, LGBTİ+ bireylerin güvenli alanlara, sağlık hizmetlerine ve destek ağlarına erişimini zorlaştırdığı tartışıldı. Katılımcılar, geçiş kapılarının erişim engeli yaratmasının bazı bireyleri ihtiyaç duyduğu destekten mahrum bıraktığını belirtti. Ortak LGBTİ+ ağlarının eksikliği, yalnızlık hissini artıran bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Etkinlikte, LGBTİ+ kapsayıcı ruh sağlığı desteğine erişimde yaşanan temel engeller; sosyal damgalama, ekonomik yetersizlik, yeterli eğitim almış ruh sağlığı uzmanlarının eksikliği ve dil bariyerleri olarak sıralandı. Adadaki dini geleneksel söylemlerinin bireylerin kendilik kabulünü olumsuz etkilediği belirtildi. Aile baskısı ve kültürel normların, birçok LGBTİ+ bireyi ev içinde güvensiz hissettirdiği, bu durumun da ruh sağlığı üzerinde derin etkiler yarattığı ifade edildi.

Transların ve ikili cinsiyet sisteminin dışındakilerin onaylayıcı sağlık hizmetlerine erişememesi nedeniyle yaşadığı travmalar da gündeme taşındı. Katılımcılar, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların LGBTİ+ dostu yaklaşımlar konusunda eğitilmesinin ve kamu destekli ücretsiz hizmetlerin yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

Etkinliğin sonunda, aktivistlerin ruh sağlığını merkeze alan savunuculuk stratejileri geliştirmesi, meslek örgütleriyle iş birliği içinde çalışması ve adanın her iki yakasında kapsayıcı ve iki dilli destek mekanizmaları oluşturulması gerektiği konusunda fikir birliği sağlandı. Ortak yürütülen Onur yürüyüşleri ve kampanyalar başarılı örnekler olarak gösterildi ve bu iş birliklerinin daha da genişletilmesi çağrısı yapıldı.

Etkinlik, Helis Projesi’nin Accept LGBTİ ve Queer Collective iş birliğinde yürütülen tematik tartışma serisinin dördüncüsü olarak gerçekleşti. Proje, Kıbrıs genelinde LGBTİ+’ların güncel sorunlarını gündeme getirerek, ortak bir savunuculuk zemini yaratmayı hedefliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Onur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde09 Mayıs 2024 Perşembe 09:58
  • Kuir Kıbrıs, “Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı” adlı eğitim serisi düzenledi20 Nisan 2024 Cumartesi 14:47
  • Kuir Kıbrıs Derneği, “LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi. 03 Nisan 2024 Çarşamba 16:11
  • Kuir Kıbrıs,"Psikolojik Danışman ve Rehberlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı Pilot Eğitim Serisi Düzenleniyor11 Mart 2024 Pazartesi 11:00
  • Kuir Kıbrıs Derneği ve KT-PDR Derneği “Kapsayıcı Mıyım? Kaygılı Mı?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi. 02 Mart 2024 Cumartesi 15:34
  • Her Adımı ONUR Dolu, 10 Yıllık Bir KAZANIM!27 Ocak 2024 Cumartesi 18:51
  • Gabriel Attal: Fransa'nın en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı10 Ocak 2024 Çarşamba 15:01
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Helis Projesi kapsamında “Cinsiyet Kimliği Farkındalık ve Danışmanlık Eğitimi” düzenledi05 Ocak 2024 Cuma 09:34
  • “LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?” tematik tartışma etkinliği gerçekleştirildi10 Kasım 2023 Cuma 08:33
  • "LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" adlı Yuvarlak Masa Toplantısını Gerçekleştirdi.06 Kasım 2023 Pazartesi 08:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti