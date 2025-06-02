Helis Projesi’nin Dördüncü Tematik Tartışma Etkinliği’nde LGBTİ+ Ruh Sağlığı Ele Alındı

(2 Haziran 2025, Lefkoşa) – Kuir Kıbrıs Derneği, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Helis Projesi kapsamında düzenlenen tematik tartışma serisinin dördüncüsünde “Ruh Sağlığı ve İyi Oluş: Sosyal İzolasyon, Damgalama ve Ayrımcılıkla Mücadele” başlığı ele alındı. Etkinlik, Kuir Kıbrıs Derneği’nde Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden aktivistlerin ve topluluk üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum LGBTİ+ bireylerin sosyal damgalama, aile baskısı ve ayrımcılık nedeniyle karşılaştıkları ruh sağlığı sorunlarına odaklanıldı. Kıbrıs’ın her iki tarafındaki farklı kültürel yaklaşımlar ve hukuki korumaya dair düzenlemeler değerlendirildi. Kıbrıs’ın kuzeyinde hukuki koruma eksikliği, güneyinde ise dini otoritelerin etkisinin LGBTİ+ bireylerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı.

Adadaki siyasal bölünmenin, LGBTİ+ bireylerin güvenli alanlara, sağlık hizmetlerine ve destek ağlarına erişimini zorlaştırdığı tartışıldı. Katılımcılar, geçiş kapılarının erişim engeli yaratmasının bazı bireyleri ihtiyaç duyduğu destekten mahrum bıraktığını belirtti. Ortak LGBTİ+ ağlarının eksikliği, yalnızlık hissini artıran bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Etkinlikte, LGBTİ+ kapsayıcı ruh sağlığı desteğine erişimde yaşanan temel engeller; sosyal damgalama, ekonomik yetersizlik, yeterli eğitim almış ruh sağlığı uzmanlarının eksikliği ve dil bariyerleri olarak sıralandı. Adadaki dini geleneksel söylemlerinin bireylerin kendilik kabulünü olumsuz etkilediği belirtildi. Aile baskısı ve kültürel normların, birçok LGBTİ+ bireyi ev içinde güvensiz hissettirdiği, bu durumun da ruh sağlığı üzerinde derin etkiler yarattığı ifade edildi.

Transların ve ikili cinsiyet sisteminin dışındakilerin onaylayıcı sağlık hizmetlerine erişememesi nedeniyle yaşadığı travmalar da gündeme taşındı. Katılımcılar, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların LGBTİ+ dostu yaklaşımlar konusunda eğitilmesinin ve kamu destekli ücretsiz hizmetlerin yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

Etkinliğin sonunda, aktivistlerin ruh sağlığını merkeze alan savunuculuk stratejileri geliştirmesi, meslek örgütleriyle iş birliği içinde çalışması ve adanın her iki yakasında kapsayıcı ve iki dilli destek mekanizmaları oluşturulması gerektiği konusunda fikir birliği sağlandı. Ortak yürütülen Onur yürüyüşleri ve kampanyalar başarılı örnekler olarak gösterildi ve bu iş birliklerinin daha da genişletilmesi çağrısı yapıldı.

Etkinlik, Helis Projesi’nin Accept LGBTİ ve Queer Collective iş birliğinde yürütülen tematik tartışma serisinin dördüncüsü olarak gerçekleşti. Proje, Kıbrıs genelinde LGBTİ+’ların güncel sorunlarını gündeme getirerek, ortak bir savunuculuk zemini yaratmayı hedefliyor.