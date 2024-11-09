  • BIST 9184.82
  • Altın 2970.873
  • Dolar 34.3531
  • Euro 37.0006
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHakan Fidan: Kıbrıs’ta iki halk ve devlet var

Hemşireler ve Ebeler: “Sağlık Bakanı ve ekibi istifa etmediği sürece iş barışı sağlanamayacak"

» »
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Sağlık Bakanlığı’nı kınadı ve “Sağlık Bakanı ve ekibi istifa etmediği sürece iş barışı sağlanamayacaktır.” dedi.
Hemşireler ve Ebeler: “Sağlık Bakanı ve ekibi istifa etmediği sürece iş barışı sağlanamayacak"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Sağlık Bakanlığı’nı kınadı ve “Sağlık Bakanı ve ekibi istifa etmediği sürece iş barışı sağlanamayacaktır.” dedi.

KTHES Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, tüm çağrılara rağmen Sağlık Bakanlığı'nda halen herhangi bir istifa gerçekleşmediğini belirtti.

“Bu durum, süreç boyunca sergilenen tutumun devam ettiğini ve adil, şeffaf bir yönetim anlayışının olmadığını göstermektedir. Sağlık Bakanlığı'nın bu sorumsuzca tutumunu şiddetle kınıyoruz.” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz ki bu süreçte, Sağlık Bakanı'nın bir taraftan meselenin yargıda olduğunu dile getirirken diğer taraftan basına ve halka yapmış olduğu açıklamalarda meslektaşlarımızı hedef göstermiş olması, kendi sorumsuzluklarını görmezden gelmesi ve kapalı kapılar arkasında ekibi ile yapmış olduğu görüşmeler sonucu meseleyi tamamen meslektaşlarımızın üzerine yıkmaya çalışması kabul edilemezdi.

Halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve adaletin sağlanması adına, Sağlık Bakanı ve ekibini vicdanlarının sesini dinlemeye ve görevlerinden istifa etmeye davet ediyoruz. Bu duruşumuz, Sağlık Bakanı ve ekibi istifa etmediği sürece değişmeyecek ve iş barışı sağlanamayacaktır.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın ve çocukların güvenliği, hukuk devleti ve demokratik değerlerle bağlantılıdır27 Ekim 2024 Pazar 17:29
  • Son Dakika Gelişmesi! Skandalda 4 hemşire açığa alındı!27 Ekim 2024 Pazar 17:13
  • 100 Bin Euro Yatırımla Mini İnvaziv Ameliyatlarda Büyük Adım” 22 Ekim 2024 Salı 15:05
  • Alman doktorlar antibiyotiklerin artan başarısızlığı karşısında alarma geçti - Bild21 Ekim 2024 Pazartesi 20:13
  • Alzheimer hastalığı: Yaşlılıkta güçlü bir zihin için altı basit yol21 Ekim 2024 Pazartesi 18:52
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, sivrisineklere karşı önlem alınmasını tavsiyesi17 Ekim 2024 Perşembe 20:44
  • Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi08 Ekim 2024 Salı 17:59
  • Çocuklarda ağız açık uyuma: Gizli sağlık sorunlarının habercisi mi?07 Ekim 2024 Pazartesi 11:29
  • Sağlık Bakanı Dinçyürek: “Acil Durum Hastanesi’nde MR Performansı Üç Kat Arttı”01 Ekim 2024 Salı 16:18
  • Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?30 Eylül 2024 Pazartesi 20:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti