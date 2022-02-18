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Hepatit B Virüsü Nedir, Belirtileri Nelerdir?

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Hepatit B Virüsü Nedir, Belirtileri Nelerdir?
Hepatit B Virüsü Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Hepatit B, virüs kaynaklı karaciğer üzerinde etki gösteren, ciddi sonuçlara yol açabilecek bir hastalıktır. Peki, hepatit B virüsü bulaşır mı? Hepatit B aşısı nedir?

HEPATİT B NASIL BULAŞIR?

- Kan nakli yapılan kanın gerekli testlerinin yapılmaması

- Diş tedavileri sırasında sterilize edilen malzemeler kullanılmaması

- Gebelik sırasında annenin Hepatit B taşıyıcısı olması

- Kullanılan enjektörün tekrar kullanımı

- Kişisel hijyen eşyalarının ortak kullanımı (Diş fırçası, tıraş bıçağı vb.)

- Piercing ve dövme yapılırken kullanılan sterilize olmayan araçlar, iğneler

- Korunmasız cinsel ilişki

HEPATİT B BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hepatit B belirtileri, genellikle virüsün vücuttaki 45’nci ve 160’ncı günlerinde ortaya çıkar. Bunlar halsizlik, karın ağrısı, iştahsızlık, yorgunluk, yüksek ateş, bulantı ve kusma, idrarın koyulaşması, gözlerde sararma, çeşitli bölgelerde deri döküntüleri ve baş ağrısıdır.

HEPATİT B TANISI VE TEDAVİSİ NASILDIR?

Hepatit B hastalığının tanısı çeşitli testler yardımı ile konulur. Hepatit B hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Genellikle hafif setreden Hepatit B için tedavi uygulanmaz. Diğer tedaviler de belirtileri azaltmaya yönelik olup, hastalığın ortadan kaldırılması için kullanılmazlar.

HEPATİT B AŞISI OLMALI MIYIM?

Hepatit B aşısı olmalı mıyım sorusu, son zamanlarda oldukça sorgulanmaktadır. Hepatit B virüsü (HBV) bulaşmış olan çoğu yetişkin hasta genellikle tamamen iyileşebilmektedir. Bunun yanında bazı kişilerde Hepatit B enfeksiyonuna bağlı olarak fulminant hepatit ortaya çıkar ve bu hastalığın ölümcül sonuçları olabilir. Hepatit B hastalığının kronikleştiği kişilerde ise siroz ve diğer karaciğer hastalıklarına bağlı ölümlerin oranı artmaktadır.

3 dozlu Hepatit B aşısı yetişkinlerde, çocuk ve bebeklerde büyük oranlarda yeterli bağışıklık düzeyi oluşturmaktadır. Özellikle, 18 yaşının altındaki bireylere Hepatit B aşısının kullanımı önerilmektedir. Güvenilir ve etkili bir aşı olarak bilinen Hepatit B aşısı, kronik karaciğer rahatsızlıklarını önlemede, annede Hepatit B olması sonucunda bebeğin sağlığının da tehlikeye atılmasının engellenmesinde oldukça önemlidir. Son derece bulaşıcı olabilen bir hastalık olan ve ileri evrelerinde karaciğer kanserine neden olan Hepatit B aşısı, güvenilir bir aşı olarak olunması gereken bir aşıdır.

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