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Hepimiz için tek çözüm

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve kabinesinin yarın Trodos’taki yazlık sarayda toplanacağı ve Kıbrıs sorunu da dahil “bütün büyük iç ve dış politika meselelerinin Trodos "karargâhında" belirleneceği” haber verildi.
Hepimiz için tek çözüm

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve kabinesinin yarın Trodos’taki yazlık sarayda toplanacağı ve Kıbrıs sorunu da dahil “bütün büyük iç ve dış politika meselelerinin Trodos "karargâhında" belirleneceği” haber verildi.

Fileleftheros “Stratejik Planlamalar” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in bakanlarından, yarınki toplantıya kendi yetkilerindeki konularda hazırlıklı gelmelerini istediğini yazdı, önceki bakanlar kurulu toplantısında bakanlardan, taleplerini kamu maliyesine olumsuz etki yapmayacak şekilde belirlemeleri konusunda uyardığını hatırlattı.
Gazete maliye, enerji, eğitim, sağlık başta olmak üzere Anastasiadis’in, ikinci başkanlık döneminde uygulamada kararlı olduğu bütün projelerin ele alınacağı toplantıda, Maliye Bakanı’nın görüşünün sorulacağı bazı konular gündeme gelmesinin beklendiğine işaret etti.
KIBRIS SORUNUNU ETKİLEYECEK GELİŞMELER… 
Haberde “Kıbrıs sorununda önümüzdeki dönemde önceden belirlenmiş bir süreç var. Bölgedeki gelişmeler ve özellikle ABD ile Türkiye arasındaki zıtlaşma, Almanya’nın Erdoğan hükümetine ve Putin’e yakınlaşması, Kıbrıs sorununu da etkileyebilecek meselelerdir” denildi. 
Rum yönetiminin Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda -müzakerelerin yeniden başlamasına da Antonio Guterres’in tarafların henüz masaya dönmeye hazır olmadığına hüküm vermesine de-  her olasılığa karşı hazırlıklı olduğunu yazan gazete, gerek Anastasiadis’in gerek Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu için gidecekleri New York’ta temas ve görüşme maratonuna çıkacağını belirtti.
Habere göre bu temaslar çerçevesinde, ABD-Türkiye zıtlaşmasından etkilenecek ve şekillenecek çeşitli görüşler not edilecek. Rum yönetimi bu meselenin çabuk kapanmayacağı, zamansal olarak Kıbrıs sorunundaki gelişmelere denk geleceği için Kıbrıs sorununu etkileyecek yeni gelişmeler yaşanacağı kanaatinde.  Anastasiadis, 23-29 Eylül döneminde New York’ta olacak. Gerek Anastasiadis gerek Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias Kıbrıs sorunuyla ilgili çeşitli temaslarda bulunacak. 
“KIBIRSLI TÜRKLER YA BİZİMLE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE OLACAKLAR YA DA...”
Alithia, Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız belirleyici bir tercih yapacak: Ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar” iddiasına yer verdi.
Haberi  “Hükümetten Kıbrıslı Türklere: Hepimiz İçin Tek Çözüm, Çözüm” başlığıyla veren gazete, Prodromu’nun dün RİK’e yaptığı açıklamada KKTC’nin Türk Lirası’nın değer kaybından olumsuz etkilenmesi konusunda “Kıbrıs hükümeti Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın son dönemde yaşadıklarını kaygıyla izliyoruz” dediğini yazdı. 
Rum Bakanlar Kurulu’nun yarın Trodos’taki yazlık sarayda toplanarak Anastasiadis hükümetinin iç konulardaki politikasının uygulama ekseninin gözden geçirileceğini belirten Prodromu’nun (gazetenin ifadesiyle) “kinayeli” şekilde söylediğine dikkat çektiği şu ifadeleri aktardı: 
“Gerek bizim gerek Kıbrıslı Türklerin durumu göğüsleyecek tek yolu vardır. Bu da Kıbrıs sorununa BM ilkeleri ve Guterres Çerçevesi temelinde bir çözüm için anlaşmaktan başkası değildir. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız belirleyici bir tercih yapacak: ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar.”

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