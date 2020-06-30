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Hindistan Çin menşeli TikTok ve diğer 58 uygulamayı yasakladı

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Hindistan Çin menşeli TikTok ve diğer 58 uygulamayı yasakladı
Hindistan Çin menşeli TikTok ve diğer 58 uygulamayı yasakladı

Hindistan ByteDance Ltd.'nin yaygın şekilde kullanılan kısa video uygulaması TikTok ve Çin menşeli diğer 58 uygulamayı yasakladı.

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi arasındaki ilişkiler bozulurken, Hindistan söz konusu yasak ile ilgili olarak egemenlik ve güvenlik tehditlerini işaret etti.

Himalayalarda yaşanan ve 20 Hint askerinin hayatını kaybetmesine neden olan sınır gerginliğinden günler sonra gelen bu beklenmedik karar Çin teknolojisinin önde gelen isimlerine yönelik sert bir darbe oldu.

Yasaklanan servisler arasında e-ticaret devi Alibaba Group Holding Ltd.'nin UC Web'i, sosyal medya lideri Tencent Holdings Ltd.'nin WeChat'i ve Baidu Inc.'in harita ve çeviri platformları da bulunuyor.

Söz konusu uygulamaların yasaklanmasına yönelik hamle aynı zamanda Hindistan'ın komşusunun ürünlerine bağımlılığını azaltma girişimini yansıtırken, büyük Çin şirketlerinin sınırları dışına genişleme çabalarını engelliyor.

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