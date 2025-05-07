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SON DAKİKAHindistan'dan Pakistan'a ve Pakistan idaresindeki Keşmir'e hava saldırıları

Hindistan'dan Pakistan'a ve Pakistan idaresindeki Keşmir'e hava saldırıları

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Hindistan'dan Pakistan'a ve Pakistan idaresindeki Keşmir'e hava saldırıları
Hindistan'dan Pakistan'a ve Pakistan idaresindeki Keşmir'e hava saldırıları

Hindistan hükümeti, Pakistan ve Pakistan idaresindeki Keşmir'de dokuz noktaya hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Hindistan ordusundan yetkililer saldırıların yerel saatle 01:05'ten (TSİ 6 Mayıs 21:35) itibaren 25 dakika sürdüğünü söyledi.

Pakistan ordusu ise Hindistan'ın üç noktada saldırı düzenlediğini söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıların herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleştiğini savundu.

Şerif, saldırıya "kararlılıkla" karşılık vereceklerini belirtti.

Şerif, ayrıca Pakistan ordusunun Hindistan'a ait en az iki savaş uçağını ve bir insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

Bu sırada Hindistan ordusu Pakistan'ın Hindistan idaresindeki Keşmir sınırına yakın noktalardan topçu ateşi açtığını duyurdu.

Ordu, Hindistan silahlı kuvvetlerinin "uygun şekilde" karşılık verdiğini söyledi.

Pakistan'ın Ulusal Güvenlik Komitesi 7 Mayıs Çarşamba sabahı erken saatlerde toplanacak.

Hindistan neden saldırı başlattı?

İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasındaki gelirim 22 Nisan'dan beri tekrar yükselmişti.

Hindistan, Pakistan'ı Keşmir'de 22 Nisan'da 26 turistin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren militanları desteklemekle suçluyordu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, 7 Mayıs Çarşamba sabahı düzenlediği basın toplantısında bu iddiaları tekrar gündeme getirdi.

Misri, Hindistan istihbaratının "Pakistan'da konuşlanan terör hücrelerini" izlediğini ve bundan sonra da Keşmir'de yeni saldırılar düzenlenebileceği sonucuna varıldığını söyledi.

Misri, saldırıların "yeni terör saldırılarını engelleme" amacı taşıdığını savundu.

İslamabad, 22 Nisan saldırısı ile bağlantıları olduğu iddialarını reddediyor.

Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, Hindistan'ın Keşmir'deki saldırıyı "bahane olarak" kullanmaya niyetlendiğini öne sürüyordu.

22 Nisan'daki saldırı bölgede son 20 yıldır sivilleri hedef alan en kanlı eylem oldu.

Hem Hindistan hem de Pakistan Keşmir bölgesinde hak iddia ediyor.

İki ülke bugüne dek Keşmir için iki kez savaştı.

Hindistan nereleri vurdu?

Hindistan, 7 Mayıs'ın ilk saatlerinde düzenlenen saldırıların Pakistan'daki "terörist" altyapıyı hedef aldığını savundu.

Pakistan ise bu iddiayı yalanladı, sivillerin yaşadığı bölgelerin vurulduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Pakistan ordusu sözcüsü Ahmed Şerif, saldırıların bir cami dahil birden fazla yeri vurduğunu söyledi ve bunun uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olduğunu savundu.

Pakistan ordusuna göre saldırı düzenlenen noktalar Keşmir'de bulunan Muzaffarabad ve Kotli ile Bahavalpur'da yer alıyor.

BBC vurulan bölgelerin konumunu henüz bağımsız olarak doğrulayamadı.

Görgü tanıkları anlatıyor

Gelişmeleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da takip eden BBC Muhabiri Farhat Javed, Pakistan idaresindeki Keşmir'de bulunan Muzaffarabad'da güçlü patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Buradaki Bilal Camii'nin bitişiğinde yaşayan Muhammed Vahid "İlk patlama evimi sarstığında derin uykudaydım Sokağa koştum ve başkalarının da aynısını yaptığını gördüm. Ne olduğunu anlayamadan daha fazla füze saldırısı oldu" dedi.

Vahid, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğunu ancak bir caminin neden hedef alındığını anlayamadığını söyledi:

"Günde beş vakit namaz kıldığımız normal bir sokak camisiydi. Etrafında hiçbir zaman şüpheli bir aktivite görmedik."

BBC Urduca servisine konuşan Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Muridke'de yaşayan Muhammad Younis Şah da Hindistan'ın yolladığı dört füzenin bir eğitim kompleksine düştüğünü söyledi.

Bir okul, hostel, sağlık kliği ve caminin olduğu olduğu kompleksin kısmen hasar aldığını aktardı.

Tepkiler ne oldu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırının hemen ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, gelişmelerle ilgili "Sadece çok çabuk sona ermesini umuyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) genel sekreteri Antonio Guterres'in Hindistan'ın saldırılarıyla ilgili endişe duyduğunu ve askeri gerilimi düşürme çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, saldırıları "esef verici" olarak nitelendirdi. Gelişmelerden endişe duyduklarını söyleyen bakanlık sözcüsü, ülkeleri itidale davet etti.

Daha önce Hindistan ve Pakistan arasında arabuluculuk önerisinde bulunan İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 7 Mayıs'ta Hindistan'ı ziyaret edecek.

Arakçi'nin Delhi'de Dışişleri Bakanı S. Jaishankar ve Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Arakçi hafta başında İslamabad'ı ziyaret etmişti.

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