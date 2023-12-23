  • BIST 7557.56
  • Altın 1928.852
  • Dolar 29.2043
  • Euro 32.1815
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Hollanda açıkladı: Ukrayna’ya 18 adet F-16 savaş uçağı gönderilecek

» »
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya işgaline karşı mücadele eden Ukrayna’ya 18 adet F-16 savaş uçağının gönderileceğini açıkladı.
Hollanda açıkladı: Ukrayna’ya 18 adet F-16 savaş uçağı gönderilecek

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, diğer tarafta ise Rusya ile  arasındaki savaş da sürüyor. Gittiği her ülkede  liderlerinden askeri ve maddi yardım talep eden  Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’ye ’dan sevindirici haber geldi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya’nın işgaline karşı mücadelesine yardımcı olmak üzere Ukrayna’ya 18 adet F-16 savaş uçağı teslim edileceğini açıkladı. Hollanda hükümetinin aldığı bu kararı Zelenski’ye bildirdiğini aktaran Rutte, “F-16 teslimatı Ukrayna’ya askeri destek konusunda yapılan anlaşmaların en önemli unsurlarından biridir” dedi.

Uçakların teslimatının Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın ihracat iznine ve Ukrayna’daki personel ile altyapı kriterlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyleyen Rutte, herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.

ZELENSKİ’DEN TEŞEKKÜR

Hollanda hükümetinin aldığı kararın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “Mark Rutte ile görüşerek Hollanda hükümetinin aldığı ilk 18 F-16 savaş uçağını Ukrayna’ya teslim etme kararından dolayı teşekkür ettim” dedi.

Hollanda, ilk ABD yapımı F-16 uçaklarını geçtiğimiz ay Romanya’da Ukraynalı pilot ve personeller için kurulan eğitim tesisine göndermişti.

Danimarka, Norveç ve Belçika da ABD’nin verdiği pilot eğitimi tamamlanır tamamlanmaz Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları teslim edeceklerini açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da Neonazi örgütü "Knockout 51" üyelerine yönelik baskınlar yapıldı14 Aralık 2023 Perşembe 21:23
  • İspanya Başbakanı Sanchez, AB'den İsrail'e karşı ses çıkarmasını istedi14 Aralık 2023 Perşembe 08:59
  • AB Bakanlar Komitesi'nden Kavala ve Demirtaş çağrısı13 Aralık 2023 Çarşamba 09:00
  • AB, Kıbrıs meselesiyle ilgili, müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu13 Aralık 2023 Çarşamba 08:41
  • Savaş suçlarının sorumluları, uluslararası mahkemelerden kaçamıyor12 Aralık 2023 Salı 18:10
  • Avrupa ülkelerinden veto kararına tepki09 Aralık 2023 Cumartesi 12:05
  • AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'deki bombardıman 2. Dünya Savaşı'nın ötesinde08 Aralık 2023 Cuma 20:38
  • İrlanda cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu: Kazanırsam başbakanla dövüşeceğim!08 Aralık 2023 Cuma 19:37
  • UCM Başsavcısı Han: Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engellemek savaş suçu olarak değerlendirilebilir07 Aralık 2023 Perşembe 11:04
  • Kıbrıslı Türkler, AP seçmen kütüklerine otomatik kayıt olacaklar06 Aralık 2023 Çarşamba 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti