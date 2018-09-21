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Hollanda'da Ayasofya Camii'nde meydan kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı

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Hollanda'nın Dordrecht kentindeki Ayasofya Camii'nin meydanında Perşembe gecesi çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
Hollanda'da Ayasofya Camii'nde meydan kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı

Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı camide yatsı namazı sonrası çıkan kavga hızla büyüdü. Yaklaşık 30 kişi birbirine girdi.

Kavga sırasında 2 kişi bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karıştıktan sonra otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Polis: Soruşturma sürüyor

Kavganın birbirini tanıyan ve bir süredir hasım olan iki kişi arasında çıktığını kaydeden polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Ayasofya Camii, Haziran 2016'da yaşanan "bayrak tartışması" nedeniyle 15 kişi tarafından basılmıştı.

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan futbol maçı sonrası yaklaşık 30 otomobille konvoy oluşturan camiden çıkan bazı kişiler, cadde üzerindeki bir evde asılı olan KCK bayrağına tepki göstermişti. Grubun, "PKK bayrağını kaldırmazsanız evi ateşe veririz" dediği öne sürülmüştü.

Polisin olayı yatıştırmasının ardından çelik boru ve ateşli silahla Ayasofya Camii'ne saldırıp gözaltına alınan saldırganlar ise "Kürt aileye yönelik hakaretin intikamını aldıklarını" söylemişlerdi.

Saldırganlar 200 saat kamu hizmetinde çalışma cezası ve maddi tazminat ödemeye mahkum edilmişlerdi.

Dordrecht polisine göre, Perşembe gecesi çıkan kavganın önceki olaylarla hiçbir ilgisi yok.

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