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Hollanda'da Bir Camiye Saldırı Düzenlendi

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Hollanda'da Milli Görüş Federasyonu'na (MGNN) bağlı Osmanlı Camisi'ne saldırıda bulunuldu.
Hollanda'da Bir Camiye Saldırı Düzenlendi

Zaandam kentindeki caminin camları tuğlalarla kırıldı.
Osmanlı Camisi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece meydana gelen olayla ilgili, "Saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz fakat endişeliyiz. Özellikle kış aylarında havanın erken kararmasından ve akşamları hafızlık yapan öğrencilerimizin camide olmasından dolayı endişe duyuyoruz." dedi.


Genç, camiye gelen temizlik görevlisinin durumu farkettiğini ve polise haber verildiğini ifade etti.
Daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını belirten Genç, saldırganın bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.
Genç, camide, kırılan camlar dışında zarar olmadığını dile getirerek, güvenlik kameralarının incelenmesinden sonra saldırının netlik kazanacağını kaydetti.

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