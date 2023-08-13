Hollanda’da cinsel yolla bulaşan hastalıkların artması nedeniyle gençlere ücretsiz prezervatif dağıtılacak

Ücretsiz prezervatif uygulaması, önümüzdeki haftalarda festivaller ve gençlere yönelik tanıtım etkinliklerinde başlayacak.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’ne (RIVM) göre, aktif bir sosyal yaşama sahip olan gençler arasında, cinsel yolla bulaşan hastalık sayısındaki artış, geçen yıl endişe verici boyutlara ulaştı.

RIVM uzmanlarından Dr. Rosa Joosten, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, özellikle heteroseksüel gençler arasında bel soğukluğu vakalarının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bel soğukluğu vakaları ne kadar artarsa, antibiyotiklerin koruyuculuğunda da o kadar azaldığına işaret eden Hollandalı uzman, İngiltere'de antibiyotiklerin işe yaramadığı birkaç vaka saptandığını belirtti.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların özellikle gençler tarafından hafife alındığını vurgulayan Joosten, "Bir hap aldım ve bitti demek her zaman mümkün olmuyor. Çok uzun süre ilaç alırsanız, örneğin hamile kalmanız daha zorlaşır. Bu tür enfeksiyonların geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olabilir” dedi.

Hollandalı yetkiliye göre, cinsel yollarla bulaşan hastalıkların önlenmesi için en önemli etken, korunmak. Bu da büyük ölçüde, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmakla mümkün.

Ancak Dr. Rosa Joosten, sosyal açıdan oldukça aktif olan gençler arasında prezervatif kullanımının yıllardır düşük düzeyde olduğunun altını çiziyor.

Araştırmalara göre her 10 gençten dördü tek gecelik ilişki sırasında asla prezervatif kullanmıyor.

Bu nedenle RIVM ile Belediye Toplum Sağlığı Merkezleri (GGD), önümüzdeki günlerde gençlere ücretsiz prezervatif dağıtacak.

Uygulama için öncelikle festivaller ve gençlere yönelik etkinlikler hedeflenecek.

Gençlere korunmanın önemi anlatılacak ve bu durumun çiftler arasında pazarlık edilebilir hale getirmesi sağlanacak.

Gençler arasında prezervatif kullanımının tabu olmaktan çıkarılması ve sınırlarını belirtmeleri teşvik edilecek.

Önümüzdeki haftalarda başlayacak kampanya çerçevesinde, ilk aşamada gençlere, yaklaşık 50 bin ücretsiz prezervatif dağıtılacak.

Ücretsiz dağıtımın, prezervatif kullanımı önündeki ekonomik engeli de ortadan kaldıracağı düşünülüyor.

Hollanda’da 10’lu bir kutu prezervatifin satış fiyatı en düşük 10 eurodan başlıyor.

Eğlence yerlerinin tuvaletlerindeki otomatlarda tekli satılan ürünlerin birim fiyatının ise, daha fazla olduğu belirtiliyor.