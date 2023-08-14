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Hollanda’da Dilan Yeşilgöz’ün parti liderliği kesinleşti, ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir

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Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz’ün, 22 Kasım’da yapılacak erken genel seçime, iktidar ortağı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin lideri olarak girmesi kesinleşti.
Hollanda’da Dilan Yeşilgöz’ün parti liderliği kesinleşti, ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir

Seçimleri kazanması durumunda Ankara doğumlu Yeşilgöz’ün, Hollanda’nın ilk kadın başbakanı olmasının yolu da açılmış oldu.

Ülkenin en büyük partisi liberal sağ eğilimli VVD’de, Genel Başkan ve Başbakan Mark Rutte, iltica planı krizi nedeniyle hükümetin düşmesinin ardından siyaseti bırakma kararı almıştı.

VVD yetkili kurulları ile örgütler, Rutte’nin yerine oy birliği ile Yeşilgöz’ü aday gösterdi.

Ancak Pazar geceyarısına kadar VVD Genel Başkanlığı için herhangi bir başvuru olmadı. Böylece tek aday olan Dilan Yeşilgöz’ün liderliği kesinleşmiş oldu.

Yeşilgöz, VVD liderliğinin kesinleşmesini, "büyük bir onur" olarak değerlendirdi.

Büyük bir enerjiyle çalışmaya başlayacağını ve yapacak çok şeyleri bulunduğunu vurgulayan Yeşilgöz, “Birlikte ve Hollanda için fikirlerimizle, bu seçimlerde en büyük parti olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Yeşilgöz, 22 Kasım Çarşamba yapılacak erken genel seçimde, VVD’nin Başbakan adayı olarak yarışacak.

VVD’nin seçimden birinci çıkması durumunda, 46 yaşındaki Ankara doğumlu politikacıya Hollanda’nın ilk kadın Başbakanı olma yolu açılacak.

İlk kez 2017'de Hollanda Temsilciler Meclis’ne seçilen Yeşilgöz, Ekonomik İşler ve İklim Politikası’ndan sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

Yeşilgöz, geçen yıl yapılan seçimlerin ardında da hükümette Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak yer aldı.

Yeşilgöz, yeni hükümet kurulana kadar bu görevine devam edecek.

Seçimlerin en önemli gündem maddelerinden biri de, Yeşilgöz’ün bakanlığının sorumlu olduğu iltica ve göç konusu olacak.

Kendisi de iltica yoluyla Hollanda’ya gelen Yeşilgöz’ün partisi tarafından hazırlanan katı iltica planı, koalisyon hükümetinin düşmesine yol açmıştı.

VVD tarafından hazırlanan plan, savaş mültecilerine aile birleşimini sınırlamayı ve çatışmalar bitikten sonra bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesini içeriyor.

Hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Birliği Partisi (CU) ile Demokratlar 66 Partisi’nin (D66) plana karşı çıkması üzerine hükümet düşmüştü.

Katı göç ve iltica politikası nedeniyle sağ seçmenin VVD’nin desteğini devam ettirmesi bekleniyor.

VVD, kamuoyu yoklamalarında yeni kurulan Çiftçi Vatandaş Haraketi Partisi (BBB) ile birlikte ilk sıralarda yer alıyor.

Dilan Yeşilgöz kimdir?

Dilan Yeşilgöz, Türk kökenli bir anne ile Kürt kökenli bir babanın çocuğu olarak 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bünyesinde sendikacılık yapan babası Yücel Yeşilgöz, 12 Eylül askeri darbesi sonrası Hollanda’ya kaçarak sığınma talebinde bulundu.

Dilan Yeşilgöz de 1984 yılında annesi ve kız kardeşiyle birlikte önce tekneyle Yunanistan'ın Kos adasına, oradan da Hollanda’ya geldi.

Amsterdam Özgür Üniversitesi’nde sosyal bilimler eğitimi alan Yeşilgöz, sağlık sektörü yöneticisi Rene Zegerius ile evli.

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