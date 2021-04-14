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Hollanda'da Hükümet 5 Aşamalı Kovid-19 Kısıtlamalarının Gevşetilmesi Planını Açıkladı

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Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'dan itibaren 5 aşamalı plan dahilinde gevşemeye gidilebileceğini açıkladı.
Hollanda'da Hükümet 5 Aşamalı Kovid-19 Kısıtlamalarının Gevşetilmesi Planını Açıkladı

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'dan itibaren 5 aşamalı plan dahilinde gevşemeye gidilebileceğini açıkladı.

Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin düzenlediği ortak basın toplantısında, 28 Nisan'dan itibaren tedbirlerin gevşetileceği fakat planın haftalık vaka sayısına göre değişebileceğini belirtildi.

Ülkede 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerinin ve 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 28 Nisan'a kadar süreceği bildirildi.

Tedbirleri uygulamanın zorluklarına değinen Rutte "Herkesin kendince sebepleri var fakat tedbirleri elden bırakamayız." dedi.

Plan kapsamında negatif test sonucu olan yükseköğretim öğrencilerinin 26 Nisan itibarıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği belirtildi.

Ayrıca, okul saatleri dışında 4 ila 12 yaş çocuklar için hizmet veren çocuk bakım evlerinin 19 Nisan itibarıyla açılacağı aktarıldı.

AŞILAMA TAKVİMİ

Aşılama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı De Jonge, mayıs başında 60 yaş üstü tüm bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunanların aşılanmasını hedeflediklerini belirtti.

De Jonge, sürü bağışıklığı kazanılması için toplumun yüzde 70 ila 80'inin aşılanması gerektiğini söyledi.

5 AŞAMALI GEVŞEME PLANI

Bakan De Jonge, eğer üçüncü dalga aşılabilirse tedbirlerde gevşemelerin başlayabileceğini kaydetti.

Plana göre, hükümet 20 Nisan'da yapacağı toplantıda 28 Nisan itibariyle gevşeme takviminin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini açıklayacak.

Hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk durumuna göre planda değişikliğe gidilebileceğini belirten De Jonge, ilk aşamada evlere kabul edilen misafir sayısının birden ikiye yükseltileceğini belirtti.

11 Mayıs'ta başlaması planlanan ikinci aşamada negatif test ibraz edenler müze, hayvanat bahçesi ve stadyumlara alınabilecek.

25 Mayıs'ta başlaması planlanan üçünü aşamada kafe ve restoranların açılması öngörülüyor.

16 Haziran'da başlayacak dördüncü aşamada daha fazla toplu etkinliklere izin verileceği belirtilirken, 1 Temmuz itibarıyla tüm yetişkinlerin en az ilk doz aşılarının yapılacağı beşinci aşamaya geçileceği aktarıldı.

Hollanda'da etkileri gözlemlenmek üzere nisan ayı itibarıyla müze, cafe, restoran, hayvanat bahçesi, stadyum, gösteri salonları, tiyatro gibi yerlere ziyaretçiler alınmaya başlanmıştı.

Deneme amaçlı yapılan seyircili etkinlikler neticesinde hükümet tamamen açma ya da kapatma kararını vereceğini açıklamıştı.

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