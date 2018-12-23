Hollandayı böyle dolandırdılar

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da bir altyapı projesine mali destek sağlayan Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın, yaklaşık 900 bin euro dolandırıldığı ortaya çıktı.

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da bir altyapı projesine mali destek sağlayan Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın, yaklaşık 900 bin euro dolandırıldığı ortaya çıktı.

Hollanda Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, yaptıkları inceleme sonucu ortada hiçbir inşaat projesi bulamadıklarını açıkladı.

PROGRAM DURDURULDU

Kaag'ın verdiği bilgiye göre, Hollanda tarafından ilk aşamada yaklaşık 900 bin euro maddi destek sağlanan proje ile ilgili olarak geçen Temmuz ayında bir sahtekarlık ihbarı geldi.

Bunun üzerine kapsamlı bir araştırma başlatan Hollanda hükümeti, verilen para karşılığında hiçbir şey yapılmadığını belirledi. Dolandırıcılığın belirlenmesi üzerine yardım programı durduruldu.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hollandalı bakan, "Hem altyapı çalışmalarını koordine eden resmi kuruluşun, hem de sivil toplum örgütlerinin dolandırıcılığa karıştığını" söyledi.