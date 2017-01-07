Hollywood Havalimanı’ndaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Amerika’nın Florida eyaletindeki bir havalimanına düzenlenen saldırıda ilk belilemelere göre 5 kişi öldü.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen silahlı saldırıda, alınan ilk bilgilere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Florida’da yerel medyada yer alan haberlerde, Fort Lauderdale Havalimanında silahlı saldırı meydana geldiği ve olayda 5 kişinin öldüğü aktarıldı.

Broward County Şerifi Scott Israel, düzenlediği basın toplantısında, tek kişi olduğunu düşündükleri saldırganın silahından çıkan kurşunlar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 8 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Israel, saldırganın motivasyonunun ne olduğunu henüz bilmediklerini ve olaya “terör saldırısı” demek için erken olduğunu ifade etti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise saldırganın adının Esteban Santiago olduğu ve yakalandığı sırada yanında ordu kimliği bulunduğu bilgisi paylaşıldı.