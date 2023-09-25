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Hollywood'da 'tarihi grevi' bitirebilecek anlaşma sağlandı

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ABD'de Amerikan Senaristler Birliğinin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talepleriyle başlattığı ve Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) da dahil olduğu ortak grevde.
Hollywood'da 'tarihi grevi' bitirebilecek anlaşma sağlandı

WGA'nın üyelerini bilgilendirmek amacıyla yayımladığı açıklamada, AMPTP ile ön anlaşmaya varıldığı ve anlaşma maddelerinin kesinleştirilmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu "başarılarının 146 gün süren grevdeki dayanışma sayesinde" olduğu belirtildi.

WGA, üyelerine "Birlik belirtmeden kimsenin işe dönmemesi" çağrısı yaptı. Üyelerin bu süreçte SAG-AFTRA grevlerine katılması teşvik edildi.

Birliğin üyesi olan her sektörden yazara "koruma" sağlanacağı ifade edilen anlaşmanın oylama için onay almasının ardından WGA'nın kurul ve konseyinin grevin sonlandırma konusunda oylama yapması bekleniyor.

Söz konusu oylamayla grevin sonlandırılması halinde üyeler işe dönebilecek.

SAG-AFTRA da yayımladığı yazılı açıklamada, WGA'yı ön anlaşmaya vardıkları için tebrik etti ve kendi üyeleri için gerekli koşulların sağlanması için greve devam edeceklerini kaydetti.

Hollywood'da senaristler ve oyuncuların grevleri

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gidilmişti.

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) de yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

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