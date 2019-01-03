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Hristοdulidis Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Hristοdulidis Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün,  Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Politis gazetesi, iki bakanın görüşmesinde Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin, BM Barış Gücü’nün adadaki görev süresinin uzatılmasının, ikili ilişkilerin ve AB-Çin ilişkilerinin ele alındığını yazdı.

Gazete, Yi’nin Afrika’ya gitmeden önce kısa bir süreliğine Larnaka Havalimanı’nda beklediğini ve Hristodulidis ile görüşmesinin bu sırada gerçekleştiğini kaydetti.

Haberde, Yi’nin Hristodlidis’i Çin’e davet ettiği belirtildi.

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