  • BIST 95.416
  • Altın 204,406
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

»
Huawei’nin önümüzdeki Aralık ayında resmiyete kavuşacak olan infinity-o tasarımına sahip yeni gizemli modeli için bir poster daha ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.
Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabet mevcut. Bu rekabet bazen oldukça acımasız bir hal alabiliyor. Malum, uzun bir süredir Samsung’un ekranda kamera deliğiyle gelecek olan yeni Infinity-O isimli tasarım çizgisi üzerinde çalıştığını konuşuyoruz. Hatta Galaxy S10’un da bu tasarımla geleceğini sizlerle paylaşmıştık.

Eğer herşey planlandığı şekilde gitseydi, Samsung ekranda kamera deliğiyle gelen bu tasarım çizgisini kullanan ilk şirket olacaktı. Fakat Huawei’nin son hamlesiyle, Güney Koreli teknoloji devinin planları adeta alt üst oldu.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir posterde Huawei’nin Infinity-O tasarımına birebir benzeyen tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon duyuracağını öğrenmiştik. Nitekim geçtiğimiz gün bu gizemli modele ilişkin yeni bir poster daha yayınlandı. Yayınlanan posterde “Aralık’ta geleceğe bakmak için bir adım daha atalım” yazıyor. Ayrıca uzay boşluğunda dikkat çeken yuvarlak nokta da muhtemelen ekranda yer alan kamera deliğini temsil ediyor.

Şimdi tüm gözler Huawei’nin Aralık ayında gerçekleştireceği özel etkinliğe çevrilmiş durumda. Muhtemelen Çinli üretici Samsung’un Infinity-O tasarımına benzer bir telefonla karşımıza çıkacak. Huawei’nin bu hamlesi sonrası Samsung’dan nasıl bir cevap geleceği de ayrı bir merak konusu. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları, evrenimizin oluştuğu ‘çorbayı’ inceliyor01 Aralık 2018 Cumartesi 17:32
  • Elon Musk'a NASA'dan şok: "Herkesin önünde esrar tüttüremeyecek!"01 Aralık 2018 Cumartesi 15:00
  • En büyük hacker skandallarından biri yaşandı01 Aralık 2018 Cumartesi 13:39
  • Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!01 Aralık 2018 Cumartesi 00:00
  • Subaru'dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali30 Kasım 2018 Cuma 22:00
  • Eski mağara resimlerinin yıldız sistemlerine ait haritalar olduğu anlaşıldı30 Kasım 2018 Cuma 21:00
  • 230 Bin TL değerindeki Apple Watch Series 4!30 Kasım 2018 Cuma 20:30
  • Fortnite 200 milyon kullanıcıya ulaştı30 Kasım 2018 Cuma 20:00
  • Instagram Hikayeler'de yeni dönem30 Kasım 2018 Cuma 19:30
  • 'Peygamber çiçeği'nin yeni bir türü daha bulundu30 Kasım 2018 Cuma 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti