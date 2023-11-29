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Huawei, SpaceX'e rakip oldu: İnternet hızıyla Starlink'i geride bıraktı

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Huawei, geliştirdiği uydudan internet hizmetini test ettiği çalışmada 660 Mbps indirme hızına ulaşarak Starlink'i geride bıraktı.
Huawei, SpaceX'e rakip oldu: İnternet hızıyla Starlink'i geride bıraktı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink'e yeni bir rakip çıktı.

Huawei'in geliştirdiği uydu internet hizmetiyle birlikte test sırasında indirme hızının 660 Mbps'ye vardığı açıklandı.

STARLINK'İ GERİDE BIRAKTI

Starlink'in ulaştığı hız ise son olarak 600 Mbps civarında ölçüldü. Buna göre Huawei, son yaptığı test ile Starlink'i geride bıraktı.

Huawei'nin 6G kablosuz laboratuvarında baş bilim adamı olan Wang Jun, bu sonuçları Çin'in Chongqing kentinde düzenlenen Havacılık ve Uzay Bilgi Endüstrisi Uluslararası Ekosistem Etkinliği'nde paylaştı.

Şirket, son olarak Huawei Mate 60 Pro'ya sabit uydularla bağlantı kurma özelliğini getirmişti.

Böylelikle Huawei'in uydudan internet bağlantısı için yatırımlar yaptığı da görüldü.

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