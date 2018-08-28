"Hükümetin uzlaşarak almadığı hiçbir karar TÜRK-SEN üyelerini bağlamaz

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin kendileriyle ve üye sendikaları ile toplantı yaparak ve uzlaşarak almadığı hiç bir tedbir kararının üyelerini bağlamayacağını belirtti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde TL’nin döviz karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi nedeniyle, hükümet edenlerin bütün tüketim maddelerine sürekli olarak zam yaptığını ve halkın büyük bir kısmının açlığa mahkum edildiğini söyledi.



Bıçaklı, hükümet edenlerin dar gelirli vatandaşların kaybettiği alım gücünü yerine koymak için gerekli işlemleri yapmak yerine, işin kolayına kaçarak çalışanların zaten yetersiz olan ücretlerinden çeşitli kesintiler yapmak için kararlar aldığını ifade etti.



Hükümetin bu kararları alırken beş sendikanın temsilcileri ile birlikte toplantı yaptığını anımsatan Bıçaklı, “Ülkede çalışanlardan fedakarlık isteniyorsa önce siyasi partilerin devletten aldıkları bağışlardan ve siyasilerden başlanmalıdır” dedi.