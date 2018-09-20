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Hür - İş: " Hükümet kan emicilerin mi yoksa halkın yanındamı olacak"

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Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizin gittikçe derinleştiğini kaydederek Hür-İş’in 2018 yılının üçüncü asgari ücret çağrısını yapmalarına rağmen hükümetten hâlen bir ses çıkmadığını belirtti.
Hür - İş: " Hükümet kan emicilerin mi yoksa halkın yanındamı olacak"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ali Yeltekin, başta dar gelirli ve asgari ücretlilerin ekonomik kriz altında ezildiğini belirterek hükümetin “vurguncunun, stokçunun, kan emicinin mi yoksa halkın mı yanında yer alacağına karar vermesini” istedi.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizin gittikçe derinleştiğini kaydederek Hür-İş’in 2018 yılının üçüncü asgari ücret çağrısını yapmalarına rağmen hükümetten hâlen bir ses çıkmadığını belirtti.

Ekonomik krizin ağırlığının hafifletilmesi için gereken ekonomik tedbirlerin alınmadığını, krizin başladığı günden itibaren hükümetin hırsızlara, vurgunculara, stokçulara ve “toplumun kanını emenlere” denetim ve ceza uygulamayarak cesaret verdiğini savunan Yeltekin, akaryakıta yüzde 20 zam yapılarak başta elektrik, gıda ve her türlü üretim alanında zam yapılmasının önünün açıldığına dikkat çekti.
 

Hür-İş Başkan Vekili Ali Yeltekin açıklamasında “Kısaca bu zamlar hükümet eli ile dar ve sabit gelirli insanlarımızın yok olmasına, göç etmesine neden olacağından bu hükümet icraatlarıyla vurguncunun, stokçunun, kan emicilerinin yanında mı olacak, yoksa halkın mı? Öncelikle buna karar vermelidirler” ifadelerini kullandı.

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