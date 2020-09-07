  • BIST 1.093
  • Altın 463,188
  • Dolar 7,4390
  • Euro 8,8103
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 pozitif vaka! 4 vaka yerel

Huzursuz Bacak Sendromuna Dikkat !

» »
Bu sorunun görülme sıklığı ülkeden ülkeye değişirken doğudan batıya doğru artıyor.
Huzursuz Bacak Sendromuna Dikkat !

Huzursuz Bacak Sendromu (RLS) bacaklarda rahatsızlık hissi ile ortaya çıkan ve bazen ailevi özelliği olan bir hastalık grubudur. Bu sorunun görülme sıklığı ülkeden ülkeye değişirken doğudan batıya doğru artıyor. Toplumda görülme sıklığının yüzde 10 civarındadır. Hastalığın ortaya çıkış yaşı değişkenlik gösterebiliyor. Ailevi formlarda yakınmalar sıklıkla genç yaşlarda, hatta çocukluk çağında bile ortaya çıkıyor..

UYKUSUZLUK SEBEBİ

Çoğu hastanın yakınmalarının başka nedenlere bağlı olduğunu düşünmesi hastalıkla ilgili en önemli sorunlar arasındadır. Huzursuz bacak sendromu, yıllardır uykusuzluk çeken, uykuya dalmakta güçlük hastaların bir kısmında da görülür. Bacak varisleri olan hastalar şikayetlerini bununla ilişkili zannettikleri için huzursuz bacak sendromu teşhisi gözden kaçıyor ve bu kişiler yıllarca tedavisiz kalabiliyor. Bazı hastalar ise bu şikayetlerin romatizmadan kaynaklandığını düşünüp doktora başvurmuyor. Bazı çocukların RLS yüzünden bacaklarını sürekli oynattıkları için "hiperaktif çocuk" tanısı almaları da sık karşılaşılan durumlar arasındadır. Bazen de çocukların ifade ettikleri bacak ağrıları yanlışlıkla "büyüme ağrısı" olarak değerlendiriliyor ve hastaların tedaviye başvurmaları gecikiyor. Fibromiyalji sendromlu hastalarda da RLS sık görülür.

Çoğunlukla orta ve ileri yaşlarda başlayan yaşam boyu süren bir bozukluktur. Belirtileri istirahatta iken bacaklarda ürperti, üzerinde bir şeyler geziyor hissi, yanma, ağrı, karıncalanma, kramp, bıçak kesiyor ya da ısı artışı gibi duyusal hislerdir. Bu hislerin azaltılması amacı ile hasta bacaklarını hareket ettirme ihtiyacı duyar. Bazen bu belirtiler kollarda ve gövde de hissedilmektedir. Geceleri ve yatakta belirtiler arttığından çoğu zaman uykusuzluk eşlik eder.

RSL bacaklarda zonklama, çekme, sürünme veya diğer hoş olmayan duygularla karakterize bir hastalıktır. Kontrol edilemez duygular, bacakları ve ayakları hareket ettirme ihtiyacı ve bazen onları hareket ettirmek için güçlü bir dürtü oluşur. Belirtiler, öncelikle kişinin rahatladığı veya dinlendiği akşam ve gece meydana gelir ve gece boyunca ciddiyeti artabilir. Bu durum, uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta güçlükle sonuçlanır. Nüfusun % 10 kadarı RLS'den muzdariptir, her iki cinsiyeti de etkiler ancak kadınlarda daha yaygındır ve küçük çocuklarda olmak üzere her yaşta başlayabilir. Ne yazık ki bu problemin sebebi bilinmemektedir. RLS'nin, beyin bazal ganglion çekirdeklerinde bir fonksiyon bozukluğu ile ilgili olduğunu gösteren deliller vardır. Bazal ganglion sisteminde bozulma, Parkinson hastalığında olduğu gibi istemsiz hareketlerle sonuçlanabilir.

BİRÇOK HASTALIKLA İLİŞKİLİ OLABİLİR

Böbrek yetmezliği, venöz yetmezlik, bazı romatizmal hastalıklar, fibromiyalji, diyabet ve periferik nöropati gibi bazı kronik hastalıklar RLS ile ilişkilidir. Bazı ilaçlar, RLS semptomlarını şiddetlendirebilir; bulantı giderici ilaçlar, anti-psikotik ilaçlar, serotonini artıran antidepresanlar ve yatıştırıcı antihistaminik içeren bazı soğuk ve alerji ilaçları. Gebelik RLS nin önemli bir sebebidir, son üç ayda şikâyetler daha da belirginleşir, doğumdan bir ay sonra azalır. RLS bazen çocuklarda kronik ağrı ve/veya dikkat eksikliği bozukluğu olarak yanlış tanı almaktadır. Bazen doktorlar yanlışlıkla; sinirlilik, uykusuzluk, stres, artrit, kas krampları veya yaşlanma belirtilerine bağlarlar. RLS semptomlarını azaltmanın birkaç yolu vardır; kafein, alkol ve sigaranın azaltılması; demir, folat ve magnezyum eksikliklerini düzeltmek için takviyeler; düzenli uyku; düzenli hafif egzersizler yapmak; sıcak bir banyo yapmak ve bacaklara masaj yapmak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Risk grubundakilere 'Grip ve zatürre aşılarını yaptırın' uyarısı06 Eylül 2020 Pazar 22:03
  • Araştırma: Bazı çocukların kanlarında hem Kovid-19 hem de antikorlar aynı anda bulunuyor06 Eylül 2020 Pazar 21:20
  • Karantinasız Girişlere Hayır06 Eylül 2020 Pazar 13:24
  • Sanofi: Geliştirdiğimiz Covid-19 aşısının fiyatı 10 eurodan az olacak06 Eylül 2020 Pazar 09:53
  • CORONA: KKTC'de 30'a yakın yeni Covid-19 vakası, 12'si yerel bulaş!05 Eylül 2020 Cumartesi 14:10
  • Fransa'da Son 24 Saatte 8 Bin 975 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi05 Eylül 2020 Cumartesi 11:02
  • Covid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 Kişi Öldü05 Eylül 2020 Cumartesi 10:28
  • COVİD-19 hastası anlatıyor! "Ne halin varsa gör diyorlar"05 Eylül 2020 Cumartesi 09:33
  • Kulaklarınıza inanamayacaksınız !05 Eylül 2020 Cumartesi 09:08
  • Rus Covid-19 aşısı testleri The Lancet'de yayınlandı: Deneklerin tümünde antikor oluşmasını sağlıyor04 Eylül 2020 Cuma 23:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti