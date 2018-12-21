Daha önce Esports Arena DRIVE ismiyle bilinen tır ilk gösterisini CES 2018’de yapmıştı. 2019’da HyperX Esports Truck adıyla yapılacak ilk gösteri ise önümüzdeki ay Sands Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Daha önce Esports Arena DRIVE ismiyle bilinen tır ilk gösterisini CES 2018’de yapmıştı. 2019’da HyperX Esports Truck adıyla yapılacak ilk gösteri ise önümüzdeki ay Sands Convention Center’da gerçekleştirilecek. HyperX Esports Truck, markanın ABD genelindeki oyun, eğlence, yaşam tarzı ve müzik etkinliklerindeki etkisini artırıyor. 24,4 metre uzunluk ve 35 ton ağırlığa sahip 18 tekerlekli teknoloji harikası bu tır; tek bir tuşla açılarak eksiksiz bir yarışma sahnesi, bir yayın stüdyosu, sosyal medya merkezi ve VIP salonu içeren mobil bir arenaya dönüşüyor.

HyperX e-spor tırını CES 2019'da sergilecek

Kasım ayında Esports Arena Las Vegas’ın isim haklarını alan HyperX şimdi de mobil e-spor arenasının isim haklarını alarak Allied Esports ile iş birliğini genişletmeye devam ediyor.

HyperX olarak Allied Esports ile iş birliğini sürdürmekten mutluluk duyduklarını aktaran HyperX Kurumsal Pazarlama Direktörü Daniel Kelley: “2019’da HyperX Esports Truck ve diğer çalışmalarımızla turnuvalar, festivaller ve spor etkinliklerinde daha çok oyuncuya erişme fırsatı elde edeceğiz.” diyor.

HyperX, CES 2019’da oyuncu kulaklıkları, mouse’lar, klavyeler ve RGB belleklerinin yanı sıra yayıncılar, fikir önderleri ve sunucular için geliştirilen ilk HyperX USB mikrofonunun da olduğu yeni ürünlerini tanıtacak. HyperX ayrıca Güney Kaliforniya merkezli bir kulaklık üreticisiyle tasarladığı etkileyici ses özelliklerine sahip yeni bir oyuncu kulaklığını da bu etkinlikte duyuracak. Ürünler The Venetian’daki basın odasında ve CES Unveiled ile Pepcom Digital Experience basın etkinliklerinde gösterilecek.

Las Vegas’a gelen ziyaretçiler elektronik fuarının yanı sıra Luxor Hotel’deki yeni HyperX Esports Arena Las Vegas’ı ve yeni arena sembolünü de görebilecek. “We’re All Gamers” sloganından ilham alan HyperX ayrıca, e-spor, geleneksel spor ve müzik elçilerinin eşsiz bakış açılarını kattığı yenilikçi bir reklam kampanyasına da başlıyor. Bu kampanyanın 2019’da televizyonlarda, dijital ve sosyal kanallarda yer alması bekleniyor.



HyperX CES etkinlikleri ve faaliyetleri ise şöyle:

HyperX Toplantı Salonu: 7-10 Ocak, 9 a.m. – 6 p.m., The Venetian Hotel Tower, Suite 30-236

CES Unveiled Medya Etkinliği:6 Ocak, 5 – 8:30 p.m., Mandalay Bay, Shorelines Exhibit Hall (Basın Etkinliği)

Pepcom Digital Experience: 7 Ocak, 7 – 10:30 p.m., Mirage Hotel Conference Center (Basın Etkinliği)

CES E-spor Paneli:Kurumsal Pazarlama Direktörü Daniel Kelley, “E-spor: Pazarlamacılar İçin Yeni Oyun Alanı” adlı panelde görüşlerini paylaşacak. 8 Ocak, 3:30 – 4:30 p.m., Aria Hotel, Tech South, Level 1, Joshua 9

HyperX Esports Truck: Tam boyutlu oyun kamyonu Sands Convention Center’da bulunacak ve ziyaretçilere HyperX oyuncu aksesuarlarını deneme fırsatı sunulacak.

HyperX Esports Arena:Yeni adıyla HyperX Esports Arena, şehre kara veya hava yoluyla gelenleri karşılayacak. Ayrıca Luxor Hotel’deki yeni arena sembolü de fotoğraf fırsatı sunacak.

NPD tarafından yapılan açıklamaya göre HyperX ABD’de PC oyuncu kulaklığı geliri kategorisinde ikinci yıl üst üste 1. sırada yer aldı. 2018’de ödüllü müzik yıldızı Post Malone’u da marka elçisi olarak ailesine katan marka fikir önderi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. HyperX’in spor dünyasından marka elçileri arasında ise Boston Celtics’ten Gordan Hayward, Philadelphia 76ers’tan Joel Embiid, Pittsburg Steelers’tan Juju Smith-Shuster, Premier League ve Dünya Kupası oyuncusu Dele Alli ve Sacramento Kings’ten De’Aaron Fox bulunuyor. 550’nin üzerinde e-spor oyuncusu ve oyun dünyasından fikir önderi HyperX marka elçisi kadrosunda yer alıyor.