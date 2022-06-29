Hyundai’nin yeni elektrikli modeli farklı tasarımıyla dikkat çekti!

Hyundai, son dönemde tıpkı diğer markalar gibi elektrikli otomobiller konusunda önemli adımlar atıyor. IONIQ markası altında geçtiğimiz yıl ilk modelini tanıtan Güney Koreli üretici, yeni elektrikli aracını da tanıttı. Şirketin yeni elektrikli modeli IONIQ 6, farklı tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

Hyundai IONIQ 6’da Porsche 911 izleri

Markanın 2020 yılında tanıttığı Prophecy konseptinden izler taşıyan yeni model alıştığımız sedan tasarımlarından oldukça farklı görünüyor. Aracın özellikle eğimli arka bölümü tasarımıyla diğer sedan modellerden ayrışıyor. Hatta bu tasarım ile Porsche 911‘e daha çok yaklaştığını söyleyebiliriz.

IONIQ 6, boydan boya uzanan stop lambaları ve arka bölümdeki iki spoyleri ile bizlere özellikle eski 911 modellerini hatırlatıyor. Yeni elektrikli modelin ön bölümünde ise daha klasik bir tasarım benimsendiğini görüyoruz. Yan tarafta ise alışık olduğumuzdan farklı bir omuz çizgisi bizi karşılıyor. Yeni modelin omuz çizgisi yükselmek yerine hafif bir kavis çizerek arka bölüme doğru alçalıyor.

İç bölümde ise yeni modelde IONIQ 5‘in izinden gidiliyor. Her ikisi de 12 inçlik dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi ekranı düzeni yeni modelde de yer alıyor. İki kollu direksiyon simidi de yine IONIQ 5’teki ile aynı.

Bunun yanı sıra eklenen orta konsol ise araçtaki kullanışlılığı ve kalite hissini arttırıyor. Kullanılan 64 farklı renkli ambiyans aydınlatması da yine iç mekana yeni bir hava katıyor. Kokpitin her iki tarafında ise yan ayna görevi gören küçük ekranlar yer alıyor. Bu özelliğe her pazarda izin verilmediğini hatırlatmakta yarar var.

Hyundai, aracın teknik verilerini ise henüz paylaşmış değil. Ancak IONIQ 6’nın IONIQ 5’te de kullanılan E-GMP EV platformu üzerinde yükseleceğini biliyoruz. Her iki araçtaki güç çıkışı da muhtemelen benzer olacaktır. IONIQ 5, 228 beygir güç ve 350 Nm tork üretebilen tek motorlu ve arkadan itişli giriş versiyonuna sahip. Ayrıca 324 beygir güç ve 605 Nm tork sunabilen çift motorlu ve dört tekerlekten çekişe sahip versiyon da bulunuyor.

58 ve 72.6 kWh’lik iki farklı batarya seçeneğine sahip olan IONIQ 5’te 800 V’lik hızlı şarj özelliği de bulunuyor. IONIQ 5 tüm bunlarla birlikte WLPT standartlarına göre yaklaşık olarak 480 km’lik bir menzil sunuyor. Ancak IONIQ 6’da bu rakam daha yüksek olabilir. Çünkü IONIQ 5’in 0.288’lik rüzgar direncine karşılık IONIQ 6 sadece 0.21’lik bir değere sahip.