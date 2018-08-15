İbrahim Kalın: Türkiye kimseyle ekonomik savaştan yana değil

İbrahim Kalın, Türkiye'nin dünya ekonomisine bağlı olmaya devam edeceğini bildirdi.

ABD menşeli bazı ürünlere vergi oranlarının yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Kalın, "Bu tepkiyi de gayet vatandaşlarımızın da sahiplendiğini görüyoruz. Türkiye, hiç kimseyle ekonomik savaştan yana değildir. Ancak kendisine yöneltilen bir saldırı söz konusu olduğunda milletiyle, iş dünyasıyla, odalarıyla bunu geri püskürtecektir" dedi.

'TÜRK EKONOMİSİNİN DAHA DA GÜÇLENECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'

"İlgili bütün kurumlarımızın bundan sonra da uygulayacağı tedbirlerle Türk ekonomisindeki bu normalleşmenin daha da güçleneceğini öngörüyoruz" ifadesini kullanan Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasi istikrar dediğiniz zaman, güvenlik konusu bizim için çok önemli. Ulusal güvenlik sorunlarına verdiği tepkilere Türkiye, bundan sonra devam edecektir. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bu ulusal tetkiklere karşı biz etkin politikamızı devam edeceğiz."

'ERDOĞAN BUGÜN MERKEL'LE, YARIN MACRON'LA GÖRÜŞECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşeceğini duyuran Kalın, görüşme taleplerinin karşı taraftan geldiğini ifade etti.