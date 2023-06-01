Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyip attığı gollerle şampiyonluğun büyük mimarlarından olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın paylaşımı 'Veda' olarak yorumlandı.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın şampiyonluğun başrolü oynayan Mauro Icardi’nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara’dan açıklama geldi. Nara, Instagram’da onlarda Icardi-Galatasaray paylaşımı yaptıktan sonra “Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız” dedi.

Bonservisinin bulunduğu PSG ile sözleşmesi 2024’te bitecek olan 30 yaşındaki Icardi’nin gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merak ediliyor. Wanda Nara’nın paylaşımına, Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada binlerce yorum geldi.

Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın yaptığı açıklama şöyle;

“Tüm Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum çünkü Mauro’yu İstanbul’da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum.

İstanbul’a tek başına geldiğim ve tek amacım Mauro’yu ikna etmek için Paris’teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız.”

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 23 maçta 21 gol atıp 7 de asist yaptı.