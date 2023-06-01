  • BIST 4.959,80
  • Altın 1325.795
  • Dolar 20.8074
  • Euro 22.4711
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Galatasaray açıklaması

» »
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyip attığı gollerle şampiyonluğun büyük mimarlarından olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın paylaşımı 'Veda' olarak yorumlandı.
Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Galatasaray açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın şampiyonluğun başrolü oynayan Mauro Icardi’nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara’dan açıklama geldi. Nara, Instagram’da onlarda Icardi-Galatasaray paylaşımı yaptıktan sonra “Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız” dedi.

Bonservisinin bulunduğu PSG ile sözleşmesi 2024’te bitecek olan 30 yaşındaki Icardi’nin gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merak ediliyor. Wanda Nara’nın paylaşımına, Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada binlerce yorum geldi.

Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın yaptığı açıklama şöyle;

“Tüm Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum çünkü Mauro’yu İstanbul’da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum.

İstanbul’a tek başına geldiğim ve tek amacım Mauro’yu ikna etmek için Paris’teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız.”

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 23 maçta 21 gol atıp 7 de asist yaptı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig’de ya tamam ya devam günü! Aslan kazanırsa şampiyon…30 Mayıs 2023 Salı 11:13
  • Ahmet Nur Çebi: Kafamda TFF başkanı olmak gibi bir düşüncem yok29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:52
  • Süper Lig’de şampiyon ve düşen takım belli olabilir29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:48
  • Attan düşen Sergio Rico yoğun bakıma alındı28 Mayıs 2023 Pazar 21:36
  • Kulüpler Birliği istifadan vazgeçti!28 Mayıs 2023 Pazar 16:49
  • Manchester City’nin golcüsü Haaland, Premier Lig’de tarihe geçti28 Mayıs 2023 Pazar 16:35
  • Galatasaray’da bir devir kapanıyor mu? Tarihe geçen adam Muslera yol ayrımında…28 Mayıs 2023 Pazar 14:35
  • Unutulmaz bir dram! Borussia Dortmund şampiyonluğu son maçta Bayern Münih’e kaptırdı…28 Mayıs 2023 Pazar 12:28
  • Manchester City’nin golcüsü Haaland, Premier Lig’de tarihe geçti27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:54
  • Sacha Boey için Arsenal de devrede!27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti