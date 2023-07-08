İki Farklı Bölgede Araç Yangını

1. 07.07.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, seyir halinde bulunan Utkucan ÖZ kullanımındaki 34 ZK 2082 plakalı aracın motor kısmından sızan benzinin sıcak motorla temas etmesi sonucu meydana gelen yangın neticesinde, aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 08.07.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Hakan KAYA yönetimindeki KJ 187 plakalı aracın, elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın sol ön farı, makine kapağı, ön ızgara, radyatörün bir kısmı, ön panjur, ön tampon ve muhtelif elektrik kabloları yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.