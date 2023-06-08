İki Farklı Bölgede Hırsızlık

1. 07.06.2023 tarihinde, 01.30 - 01.50 saatleri arasında, Gönyeli’de İnce Sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın arka camı kırılarak hasara uğrarıldıktan sonra araç içerisinden 200 Avustralya Doları, 700 TL ve 5 Euro nakit paralar, yine aynı sokak üzerinde park halinde bulunan başka bir araç içerisinden ise bir adet air pods kulaklık, 1 adet güneş gözlüğü, 1 adet parfüm ve 500 TL nakit para çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.O.G.(E-27), B.G.(E-28) ve M.Ş.(E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
2. 24.04.2023 ve 16.05.2023 tarihlerinde, Gönyeli - Yenikent’te faaliyet göstermekte olan bir eczane içerisinden, S.T.(E-43) tarafından iki ayrı tarihte, iki adet cinsel gücü artırıcı jelin çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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