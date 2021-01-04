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İki Farklı Katlanabilir İphone Modeli, Dahili Dayanıklılık Testlerini Geçti

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Apple'ın katlanabilir iPhone modelleri için iki farklı prototipi Foxconn'da dayanıklılık testlerinden geçirdiği bildirildi.
İki Farklı Katlanabilir İphone Modeli, Dahili Dayanıklılık Testlerini Geçti

Katlanabilir telefonlar, geçtiğimiz yılla birlikte büyük popülerlik kazandı. 2020 yılında katlanabilir cihazların sadece piyasaya sürülmesi değil aynı zamanda satış rakamlarının yavaş yavaş artmasıyla popülerliğinin ivme kazandığını görüldü. Artan popülarite göz önüne alındığında, birçok kişi Apple'ın katlanabilir akıllı telefon piyasasına ne zaman gireceği merak konusu oldu. Şirket bu konuda resmi olarak hiçbir şey söylemese de bazı patentler ve sızıntılar Apple'ın kendi katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyor.

Son olarak Tayvanlı web sitesi Economic Daily News'e göre, iki Apple katlanabilir akıllı telefon prototipi Foxconn'daki dahili dayanıklılık testilerinden geçti.

Testlerde esnek Samsung OLED ekranlar kullanıldı

Rapor, Apple'ın biri kapaklı tasarım olmak üzere iki farklı katlanabilir telefon formunu test ettiğini öne sürüyor. Telefonların Samsung'un esnek OLED ekranını kullandığı söyleniyor. Önceki raporlarda, Apple'ın 2020'nin başlarında test amacıyla çok sayıda Samsung katlanabilir telefon ekranı siparişi verdiği bilgileri yer almıştı.

Test edilecek iki cihazın farklı menteşe sistemlerine sahip olup olmadığı bilinmiyor. Test birimlerinin, tamamen çalışan cihazlar yerine sınırlı dahili özelliklere sahip prototip cihazlar olduğu iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak testin ana amacının Apple'ın menteşe sisteminin dayanıklılığını değerlendirmek istemesi olarak gösteriliyor.

Rapor ayrıca Apple'ın öncelikli olarak iki farklı katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürmek istemediği, bunun yerine iki farklı formdan hangisinin en iyi sonucu verdiği değerlendirilerek diğerinin askıya alınacağı sonucuna varıyor. Apple katlanabilir akıllı telefonun, 2022'nin sonlarında veya 2023'te piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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