İki Farklı Trafik Kazası! Sebebi Dikkatsizlik

1. 30.06.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Yenierenköy’de, 8 Ağustos Caddesi üzerinde, Sinan HÜRTAŞ (E-20), yönetimindeki EN 113 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak, yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarpmıştır. Çarpma sonrası kontrolsüz bir şekilde yoluna devam ederek yol dışında bulunan trafik levhasına arından da bir ikametgahın önünde bulunan ağaca çarparak ikametgahın avlusu içerisinde tavanı üzerinde devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan EN 113 plakalı araç sürücüsü Sinan HÜRTAŞ ile araçta yolcu olarak bulunan Ayhan TEYARECİOĞLU (E-19) ve Nihat TEYARECİOĞLU (E-17) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Ayhan TEYARECİOĞLU ve Nihat TEYARECİOĞLU Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, Sinan HÜRTAŞ ise omurga kemiğinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine arından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 01.07.2023 tarihinde, saat 00:50 sıralarında, İnönü kavşağı - İnönü köyü yolu üzerinde Hasan ACARCA (E-29), yönetimindeki CS 700 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.