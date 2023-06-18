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İki Farklı Yerde Yangın Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İki Farklı Yerde Yangın Çıktı

1.         17.6.2023 tarihinde, saat 22:45 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda faaliyet gösteren Veezy Car Auto isimli iş yerinde, muhtemelen faal durumdaki çoklu uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımların şilteyi tutuşturması neticesine yangın meydana geldi. Yangın sonucu muhtelif araba kaporta aksamları, motor ve motor parçaları yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiyem ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         17.06.2023 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Mehmet SICAK kullanımındaki PL 971 plakalı araç ile seyir halinde olduğu esnada, aracın arka iç kısmında bulunan tepe lambasının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın arka tepe lambası, iç plastik aksamları ve araç içerisinde muhafaza edilen muhtelif markalarda sigara, tütün ile çakmaklar yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

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