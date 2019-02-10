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İl başkanından Bahçeli'ye 150 yıllık altın kaplama saat

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Kastamonu MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye el yapımı olan 150 yıllık, altın kaplama saat hediye etti.
İl başkanından Bahçeli'ye 150 yıllık altın kaplama saat

Adana'da dün gerçekleştirilen 'MHP'nin 50'nci Yıl Kuruluş Töreni'ne katılan MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, program öncesi Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yanına gitti. Aydın, Bahçeli'ye el yapımı olan, 150 yıllık, altın kaplama saat hediye etti.

DÜNYADA 2 TANE VAR

Saatten dünyada yalnızca 2 adet üretildiğini belirten Aydın, "Genel başkanımız, 50'nci yıl kutlamalarını gerçekleştirdiğimiz günde hediyemizi kabul ederek, bizleri onurlandırmıştır." dedi.

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