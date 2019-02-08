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İlhan Mansız'dan Beşiktaş yönetimine: Sadaka mı veriyorsunuz?

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Beşiktaş'ta sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.
İlhan Mansız'dan Beşiktaş yönetimine: Sadaka mı veriyorsunuz?

Beşiktaş'ta antrenörlük görevini bırakan İlhan Mansız'ın ayrılık sebebinin sağlık problemleri değil ödeme sıkıntısı olduğu öne sürüldü. Mansız'ın Beşiktaş yönetimine "Sadaka mı veriyorsunuz?" dediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.

Asistanaliz'in haberine göre İlhan Mansız'ın ayrılmasının sebebi sağlık sorunları değil. 

Mansız'ın siyah-beyazlı kulüpten 4 aydır maaş alamadığı ve Beşiktaş İdari menajeri Ali Naibi ile A Takım sorumlusu Ahmet Kavalcı'nın yanına gidip "Aylardır para alamıyorum. Sadece bir kere para aldım. İlhan Mansız'a sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı öğrenildi. 

İlhan Mansız'ın mali sorunlar sebebiyle takımdan gittiği ifade edildi.

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