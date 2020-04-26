İlk defa iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti.Uzmanlar, normal hayata dönüş için tarih verdi

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan önceki güne kadar ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti.

Bu tablonun ardından salgının gidişatına yönelik Milliyet’e değerlendirmede bulunan uzmanları, yaz aylarında hayatın normale dönebileceği görüşünde.

"Hayatın normale dönüşü rakamlara göre şekillenecek"

TC Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ülkenin tepe noktasından aşağı doğru indiğini söyledi. Tedbirlere gevşeme, duraklama ve en ufak bir ihmalin tabloyu tersine çevireceği uyarısında bulunan Kara, "Hayatın normal akışına dönmesi rakamlar ve ülkenin gidişatına göre şekillenecek" ifadelerini kullandı.

"Yaz ayları için umutluyuz"

Kara, devamında şunları söyledi:

"Bir yangını tamamen söndürmeden, ‘Yangın bitti’ diyemeyiz. Basamak basamak, kontrolü şekilde normalleşme sürecine gireceğiz. Yaz ayları için umutluyuz. Bazı insanların açıklanan verilerden tatmin olmadığı, sayıların çok daha yüksek olduğu iddia ediliyor. İtalya’da, ABD’de cenaze işlemleri bile yapılamaz durumda ve bu ülkelerdeki hastalar hastane koridorlarına yığılmış vaziyette. Türkiye’de şu an için yoğun bakımda boş yataklar, boş servisler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye, Kovid-19 pandemisinde Avrupa’nın pek çok ülkesi ve ABD’ye göre çok daha iyi durumda"

"Haziranda hayat normale dönebilir"

TC Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, tedbir uygulamalarının vaka sayısını yüzde 15’ten 12’ye indirdiğini söyledi.

Sürecin böyle devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde vaka artış hızının yüzde 5’lerin altına kadar düşeceğini belirten Tezer, "Haziranda hayatın normalleşeceğini düşünüyorum. Pandemi uzun bir süre. Önlemleri bırakmadan, ‘Artık bitti’ diyene kadar gevşemeden yolumuza devam etmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

‘Rehavet tabloyu tepetaklak eder’

Bilim Kurulu’nun Acil Tıp Uzmanı Üyesi Doç. Dr Afşin Emre Kayıpmaz ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, son tablo için "Salgınla mücadelede çok önemli bir eşiği geride bıraktığımız anlamını taşıyor" dedi. Kayıpmaz, Yeni hasta sayısının halen 3 binlerde olduğuna işaret ederek şu uyarılarda bulundu:

"Bu da bize her ne kadar zirveye yaklaşsak da tedbirleri elden bırakmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Bugün bulunduğumuz noktaya gelmemizde en önemli aşama, milletimizin tedbirlere ve kısıtlamalara uyum göstermesiydi. 83 milyonun yaşadığı büyük bir ülke olduğumuz göz önünde bulundurulursa her ilimizin salgında aynı aşamada olamayacağı daha iyi anlaşılabilir"

"Aşı bulunana kadar evden çıkmayın"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, bir hafta daha sabretmeliyiz diyerek şöyle devam etti:

"Bunalıp dışarı çıkma ihtiyacı duyan insanlar var. Bizim ölüm oranımız düşük. Bunun nedeni hastaların ağırlıklı olarak genç olması. Bunu sağlayan 65 yaşın dışarıya çıkmaması. Belli kurallarla dışarıya çıkmaları lazım. Her şeyi yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde yapacağız. Bir adım atacağız ve virüs ne yapıyor, bakacağız. Evden çıkanlar da dikkatli olacak. Ne zamana kadar? Aşı bulunana ve aşılama yapılana kadar. Belki restoranlar açılacak ama 1,5 metreden yakın oturulmasına izin verilmeyecek. Belki oteller açılacak ama tam kapasite çalışmasına izin verilmeyecek. Ama aşı bulunursa eskisi gibi olacak. Bulununcaya kadar hep kontrollü yaşayacağız. Ya da virüs mutasyona uğrayacak artık bulaşmayacak."

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da NTV canlı yayınında koronavirüsle mücadeleyi değerlendirdi.

Ertuğrul, hastalıkta zirve noktan tedavi gören hasta sayısı olarak kabul edildiğinde Türkiye’nin o zirveyi gördüğünü ve sayının düştüğünü kaydetti.

“Vaka hiçbir zaman sıfıra düşmeyecek”

“Yeni olgu sayımız artık düşüyor. Her geçen gün biraz daha düşecek; bir süre sonra yüzlü rakamlara ulaşacağız” diyen Prof. Ertuğrul, Umutsuz konuşmak istemiyorum ama hiçbir zaman sıfıra ulaşmayacağız, onu bilelim ama düşecek” ifadelerini kullandı.

Hastanelerde veya evlerinde tedavi gören hasta sayısının 80 binin altına düştüğünü belirten Ertuğrul, “Bu da çok olumlu. Hep korkuyorduk, sağlık sistemimizin üzerinde büyük bir baskı oluşturur mu, biz buna yetebilir miyiz? İspanya veya İtalya gibi olur muyuz acaba diye. Öyle olayacağımızı daha iyi gittiğimizi artık net bir şekilde söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Türkiye, tedavi gören hasta sayısında zirveyi gördü

Türkiye’nin hasta sayısında zirveyi gördüğünü ifade eden Ertuğrul şunları söyledi: