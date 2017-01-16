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İlk dondurulan insan 50. yılına girdi

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İlk dondurulan insan 50. yılına girdi
Dünyanın dondurulan ilk insanı James Bedford tam 50 yıldır cryo tüpü içinde donmuş halde beklemeye devam ediyor. Peki geçmişte dondurulmuş insanları yeniden hayata döndürmek mümkün mü?

James Bedford isimli ABD vatandaşı, 12 Ocak 1967'de 73 yaşındayken cryo tüpüne girerek kendini donduran ilk insan olmuştu.

O günden bu yana ise tam 50 yıl geçti. Böbrek kanseri olduğu ve tedaviye cevap vermediği için ölümü beklenen Dr. James Bedford, ileride hastalığa bir çözüm bulunacağı ve dondurulmuş insanları geri döndürmenin bir yolunun keşfedileceği umuduyla, kendi isteği ile cryo tüpüne girmişti.

James Bedford o günden beri resmen ölü kabul ediliyor ancak tıbben tam anlamıyla ölü olmadığı biliniyor. Organları bozulmadan 50 yıldır cryo tüpünde buz kesmiş halde bekleyen Bedford, donmuş insanları organlara hasar vermeden geri çözmenin bir yolu bulunduğunda, tekrar hayata döndürülecek.

Bilim, insanları dondurup tekrar çözmeyi başarabilirse gelecekte bu yöntemle uzak yıldızlara yüzlerce yıl sürecek yolculuklar düzenleyecek uzay kâşiflerinin ortaya çıkması da bekleniyor

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