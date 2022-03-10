İlk fotoğraflar geldi: Rus ve Ukraynalı bakanlar masaya oturdu

Üçlü görüşme öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye’ye gelirken onu mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Paylaşılan fotoğraflarda Türk ve Ukraynalı heyetlerin üçlü görüşme öncesinde ikili görüşme için masaya oturduğu görülüyor.
Türkiye’ye gelmeden önce açıklama yapan Kuleba, “Samimiyetle söylemek istiyorum ki bu görüşmelerden beklentilerim düşük. Biz ateşkes istiyoruz, topraklarımızın bağımsızlığını istiyoruz ve insani sorunların çözülmesini istiyoruz” demişti.
Rusya ise daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna ordusunun silah bırakmasını, Kiev yönetiminin Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanımasını ve Ukrayna’nın AB ya da NATO’ya dahil olmaması için Ukrayna anayasasının değişmesini talep etmişti.
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