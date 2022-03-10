İlk fotoğraflar geldi: Rus ve Ukraynalı bakanlar masaya oturdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 15’inci gününde gözler Antalya’da… Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya’da Türkiye’nin arabuluculuğunda bir araya geliyor.

Üçlü görüşme öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye’ye gelirken onu mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov’u karşıladı.

Paylaşılan fotoğraflarda Türk ve Ukraynalı heyetlerin üçlü görüşme öncesinde ikili görüşme için masaya oturduğu görülüyor.

Rus heyeti de kritik görüşme öncesinde Türk heyeti ile masaya oturdu.

Türkiye’ye gelmeden önce açıklama yapan Kuleba, “Samimiyetle söylemek istiyorum ki bu görüşmelerden beklentilerim düşük. Biz ateşkes istiyoruz, topraklarımızın bağımsızlığını istiyoruz ve insani sorunların çözülmesini istiyoruz” demişti.

Rusya ise daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna ordusunun silah bırakmasını, Kiev yönetiminin Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanımasını ve Ukrayna’nın AB ya da NATO’ya dahil olmaması için Ukrayna anayasasının değişmesini talep etmişti.