İlk mRNA kanser aşıları 2030’dan önce onaylanabilir

Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Şahin, ayrıca 2025-2029 yıllarında diğer tedavi edici yaklaşımlar için deneme verilerine sahip olmayı planladıklarını da söyledi.

Amaçlarının her hastaya özel kanser aşısı geliştirmek olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: “Bunu yapmak için her hastanın kanser özelliklerini analiz ediyoruz ve bağışıklık sisteminin mümkün olduğunca çok sayıda tümör hücresini tanımasını ve yok etmesini sağlayacak olanları seçiyoruz.”

Klasik kemoterapi yerine hedefe yönelik kemoterapi

Şahin, bir başka umut kaynağının antikor-ilaç konjugatları (ADC) olduğuna da işaret etti: “ADC’ler kemoterapiyi taşıyan antikorlardır. Kanda dolaşarak tümöre ulaşırlar ve orada kemoterapiyi hedefli şekilde serbest bırakırlar. Bu tedavinin önemi, katılımcıların önemli bölümünde tümörü çok hızlı şekilde küçültebilmesidir. Birkaç yıl içinde birçok kanser durumunda klasik kemoterapi yerine hedefe yönelik kemoterapi olarak giderek daha fazla ADC’nin kullanılacağından eminim.”