İlk orijinal Apple bilgisayarı açık arttırmaya çıkıyor

Apple-1'in 600 bin dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

45 yıl önce şirket kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından yapılan el yapımı orijinal ilk Apple bilgisayarı salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açık arttırmaya çıkarılıyor.

Günümüzün modern ve şık dizayn Macbook'larının 'büyükdedesi' olan ilk işlevsel Apple-1'in Kaliforniya'daki bir müzayedede 600 bin dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

200 adet üretildi

"Chaffey Koleji" olarak da adlandırılan Apple-1, Jobs ve Wozniak tarafından bir garajda yapıldı. Aynı yöntemle aynı şekilde bu garajda yaklaşık 200 adet Apple-1 üretildi. Bu şekilde başlayan Apple ürünleri bugün 2 trilyon dolara doğru giden devasa bir şirkete dönüştü.

Satışa çıkarılan bilgisayarı daha da nadir yapan özellik, Hawaii'ye özgü zengin desenli bir ağaç olan koa ağacıyla kaplanmış olması. Bu orijinal 200 bilgisayardan sadece birkaç tanesi koa ağacı ile yapıldı ve günümüzde yalnızca bir tanesi kaldı.

Apple-1 uzmanı Corey Cohen Los Angeles Times'a verdiği demeçte, "Bu, eski elektronikler ve bilgisayar teknolojisi koleksiyoncuları için bir tür kutsal kase. Çok sayıda insanı gerçekten heyecanlandıran bir şey" diyor.

Müzayede evi John Moran Auctioneers, 1986 model Panasonic video monitörüyle gelen cihazın şimdiye kadar sadece iki sahibi olduğunu belirtiyor.

Müzayede evinin web sitesinde yer alan bilgiye göre bu bilgisayar ilk olarak Kaliforniya, Rancho Cucamonga'daki Chaffey Koleji'nde bir elektronik profesörü tarafından satın alındı ​​ve daha sonra 1977'de öğrencisine satıldı.

Apple-1 daha önce yaklaşık 1 milyon dolara satılmıştı

İsmi açıklanmayan öğrencinin o sırada Apple-1 için sadece 650 dolar ödediği kaydedildi.

Bu kişinin şimdi oldukça yüksek bir para kazanacağı düşünülüyor nitekim 2014'te açık arttırmaya çıkarılan ve çalışan bir Apple-1, 900 bin dolardan fazla paraya satılmıştı.

Cohen, "Birçok insan Apple-1 bilgisayarlarını ne tür bir kişinin topladığını bilmek istiyor ve bunlar sadece teknoloji endüstrisindeki insanlar değil" diyor.

Apple 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başında başarıya koştu, ancak Jobs ve Wozniak'ın ayrılmasından sonra şirket düşüşe geçti. 1990'ların sonunda Jobs'u yeniden CEO yapan şirket tekrar canlandı. Bugün ise dünyanın en büyük şirketi olarak birinci sırada yer alıyor.

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