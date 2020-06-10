İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 AKP’linin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Başbuğ "FETÖ"nün siyasi ayağı için “26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın” demiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez” demişti. Erdoğan'ın AKP'li vekilleri suç duyurusunda bulunmaya çağırmasının ardından 2009'daki kanun teklifinde imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Başbuğ’un katıldığı yayının görüntülerini RTÜK’ten temin eden ve bilirkişi aracılığıyla yazıya döktüren Ankara Başsavcılığı, ikinci hamle olarak Başbuğ’un ifadesinin alınmasına karar verdi. Başsavcılık, bunun için İstanbul Anadolu Başsavcılığına bir talimat yazısı gönderdi. Başbuğ, savcılığın talimatı kapsamında İstanbul’da ifade verecek.